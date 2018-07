Calciomercato Milan, Locatelli al Sassuolo per 12 milioni di euro

Il Sassuolo si è riavvicinato a Manuel Locatelli. La trattativa, che inizialmente era stata impostata su un prestito secco, si era arenata quando si era sparsa la voce che il Milan volesse inserire nell'affare anche Daniele Berardi. Il no del giocatore ha quindi modificato i parametri dell'affare, ora più vicino alla chiusura: il centrocampista 20enne dovrebbe finire in neroverde a titolo definitivo per una cifra vicina agli 11-12 milioni di euro. Rimane un solo scoglio: il Milan vorrebbe inserire nell'accordo anche il diritto di recompra.