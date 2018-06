Calciomercato Milan, Kalinic verso l'Atletico. In entrata in pole Falcao

Nikola Kalinic si appresta a salutare il Milan dopo una sola e deludente stagione. I rossoneri stanno trattando la cessione dell'attaccante croato all'Atletico Madrid e l'affare tra le due società sarebbe a buon punto. Il Diavolo aveva acquistato il centravanti la scorsa estate dalla Fiorentina per 25 milioni tra prestito e obbligo di riscatto: a Simeone il difficile compito di rilanciare un giocatore apparso negli ultimi mesi un lontanissimo parente di quello ammirato in Toscana.



In pole position per prendere il posto del 30enne c'è Radamel Falcao: rimane sempre viva l'ipotesi dello scambio tra il colombiano del Monaco e André Silva grazie alla sapiente regia di Jorge Mendes (procuratore di entrambi). Nessuna possibilità invece che il club di via Aldo Rossi riesca ad acquistare Ciro Immobile (il nome della punta era tornato alla ribalta per un pranzo tra Mirabelli e l'agente dell'attaccante) o Alvaro Morata: i prezzi di questi due giocatori sono proibitivi.