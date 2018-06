Calciomercato Milan, ipotesi Ceballos in prestito

In superficie sembra il mare tra Scilla e Cariddi ma sotto le onde e le acque agitate Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli stanno lavorando senza essere condizionati dai pur tempestosi fattori esterni. Dopo il rinnovo del contratto di Romagnoli, nell'agenda dei dirigenti rossoneri tocca ora a Patrick Cutrone, un contratto che potrebbe però essere depositato solo ai pirmi di luglio per permettere una scadenza nel 2023 con un ingaggio intorno al milione di euro. Poi toccherà a Bonaventura, forte il suo desiderio di rimanere al Milan, e poi a Zapata, molto apprezzato per il suo rendiimento pur non essendo titolare.



Veniamo al nodo Suso. Voci dalla Spagna parlano di un interessamento dell'Atletico Madrid, però tutte da valutare perché per esempio un anno fa si diceva non piacesse in modo particolare a Miguel Angel, plenipioteziario dei colchoneros. Il Milan su questo fronte ha le idee chiare: il giocatore è incedibile, ritenuto insostituibile da Gattuso e all'ala è stato appena rinnovato il contratto. Ma soprattutto Suso appare intenzionato a non lasciare un ambiente che lo apprezza, fattore importante per il suo rendimento.



Riguardo agli acquisti, sempre dalla Spagna rimbalzano rumors per un passaggio in prestito di Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid. Qualche settimana fa da casa Milan veniva negato ogni interessamento ma oggi Ceballos viene gestito dalla famiglia, non più dal suo ex agente (la Bahia Internacional) e quindi potrebbe essere cambiata la situazione. Quanto all'attaccante, il sogno è uno e uno solo: Alvaro Morata.