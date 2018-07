Calciomercato Milan, intesa con il Valencia per Zaza

Il Milan sta per chiudere per Simone Zaza. I rossoneri avrebbero l'accordo con l'attaccante 27enne che ha realizzato 13 gol nell'ultima Liga: contratto quadriennale da 2,4 milioni a stagione secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. L'ex Juventus ha detto no a una importante offerta dalla Cina (10 milioni di ingaggio dal Tianjin) preferendo il Diavolo, anche se c'è il forte rischio di non giocare le coppe nel caso in cui il Tas non ribaltasse la sentenza Uefa.



Anche con il Valencia l'intesa sarebbe stata praticamente raggiunta sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni. Prima dell'assalto finale e decisivo il club di via Aldo Rossi, interessato anche a Domenico Berardi, deve cedere Nikola Kalinic all'Atletico Madrid: l'affare potrebbe andare in porto sempre con la formula del prestito e obbligo di riscatto (dopo un numero di presenze). A fare spazio al croato sarà Kevin Gameiro, destinato proprio al Valencia. La girandola di punte dovrebbe fare felici tutti.