Calciomercato Milan, Immobile sempre nel mirino. Kalinic-Siviglia pista calda

Il Milan non molla la pista Ciro Immobile. Nella giornata di ieri il ds rossonero Massimiliano Mirabelli ha pranzato con il procuratore dell'attaccante della Lazio: sarebbe stato un faccia a faccia per così dire 'esplorativo' perchè il club di via Aldo Rossi in questo momento, tra la sentenza dell'Uefa con l'esclusione dalle coppe e le trattative per la cessione societaria, non può portare a termine una simile operazione.



Tuttavia, dato di non poco conto, il centravanti biancoceleste gradirebbe molto la destinazione milanista anche se il Diavolo non dovesse disputare l'Europa League nella prossima stagione. Lotito non intende privarsi del capocannoniere dell'ultimo campionato (in ogni caso chiederebbe almeno 60 milioni di euro) ma nel corso di questa sessione di mercato, proprio alla luce della volontà del giocatore, qualcosa potrebbe accadere.



L'approdo del 28enne implicherebbe la partenza di una punta attualmente in rosa. Nikola Kalinic, nonostante una stagione deludente e l'addio anticipato al Mondiale per motivi disciplinari,ha diversi estimatori in Turchia e in Russia ma è seguito anche dal West Ham e soprattutto dal Siviglia. Proprio con gli andalusi il Milan starebbe trattando la cessione dell'ex Fiorentina.