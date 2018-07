Calciomercato Milan: Gomez al Boca Juniors può saltare ancora

Non c'è pace per Gustavo Gomez ma anche per il Milan: anche la seconda volta non sembra quella buona. Rossoneri e Boca Juniors, dopo le trattative naufragate a gennaio, avevano trovato un accordo per la cessione del difensore a 6 milioni di euro più il 20% di una futura rivendita. Nelle ultime ore però sono sorti problemi tra Gomez e gli argentini: dopo aver superato le visite mediche, il paraguaiano non si è presentato nel quartier generale del Boca per firmare il contratto perché l'entourage ha notato un erroneo dettaglio in una clausola.



Il giocatore si è arrabbiato e siamo molto vicini alla rottura definitiva tanto che Gomez tornerà a casa in Paraguay, bisogna capire se il presidente Angelici sistemerà tutto perché il tecnico Schelotto conta molto su questo rinforzo difensivo. Intanto, però, la Lazio sta provando a inserirsi in questo spiraglio e ha già contattato il Milan.