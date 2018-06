Calciomercato Milan, forte pressing dell'Atletico su Suso: Simeone può pagare la clausola

L'Atletico Madrid si muove concretamente per Suso. Secondo quanto riferiscono Cadena Ser e As l'ala del Milan è già stata contattata dal club spagnolo e il primo 'approccio' sarebbe stato positivo, con il 24enne che sarebbe attratto dal ritorno nella Liga (ha giocato con l'Almeria nella stagione 2013-14) in una squadra che ha vinto l'ultima edizione di Europa League.



La società di Aldo Rossi non potrebbe opporsi al trasferimento perché al momento del rinnovo fino al 2022 è stata inserita una clausola rescissoria da 38 milioni di euro e i colchoneros sarebbero disposti a pagarla. D'altra parte il Diavolo, ancora in attesa della sanzione dell'Uefa per la violazione del Fair Play Finanziario, realizzerebbe una plsuvalenza importante perché Suso è arrivato nel gennaio del 2015 praticamente a costo zero.