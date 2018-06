Calciomercato Milan, Falcao possibile grazie a Jorge Mendes

Radamel Falcao al Milan. Non è solo una voce di mercato ma un'ipotesi concreta. Negli scorsi giorni l'attaccante del Monaco ha espresso apprezzamenti per il club di via Aldo Rossi e venerdì il ds Massimiliano Mirabelli era a Bergamo per seguire da vicino l'attaccante colombiano nell'amichevole contro l'Egitto.



Adesso, in attesa del giudizio dell'Uefa in merito al Fair Play Finanziario, i rossoneri possono sperare di arrivare alla punta 32enne grazie a Jorge Mendes. Secondo Tuttosport Il potente procuratore è al lavoro per uno scambio tra due suoi assistiti, Falcao appunto e André Silva.



Il 22enne portoghese andrebbe nel Principato e la società di Rybolovlev darebbe al Diavolo anche un conguaglio economico visto che Silva è molto più giovane del Tigre ed è stato pagato 40 milioni di euro solo 12 mesi fa.