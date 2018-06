Calciomercato Milan, Falcao più di una possibilità. Callejon pista calda

Milan attende il verdetto dell'Uefa dopo la bocciatura del Settlement Agreement ma non per questo resta immobile sul mercato come dimostra anche ilRadamel Falcao e il tecnico Jardim sarebbe intenzionato a dare l'ok alla cessione della punta colombiana molto apprezzata dalle parti di Milanello.



Fassone e Mirabelli potrebbero contare sull' Ilattende il verdetto dell'Uefa dopo la bocciatura del Settlement Agreement ma non per questo resta immobile sul mercato come dimostra anche il rinnovo di Alessio Romagnoli . Secondo quanto riferisce l'Equipe dal principato di Monaco sarebbero in arrivo buone notizie per il club di via Aldo Rossi: i vicecampioni di Francia non considererebbero più incedibilee il tecnico Jardim sarebbe intenzionato a dare l'ok alla cessione della punta colombiana molto apprezzata dalle parti di Milanello.Fassone e Mirabelli potrebbero contare sull' appoggio di Jorge Mendes per dare vita a uno scambio con André Silva e un conguaglio a favore dei rossoneri. L'unico ostacolo è rappresentato dall'alto ingaggio percepito dall'attaccante (10 milioni di euro fino al 2020): per approdare alla corte di Gattuso il 32enne dovrebbe ridursi, e di molto, lo stipendio.

Intanto il Mattino rivela che tra il Diavolo eesisterebbe "una mezza promessa": al momento il Milan (sempre per i problemi con l'Uefa) non può pagare la clausola di 22 milioni di euro ma in ogni caso, sottolinea il quotidiano campano, si cercherà di strappare uno sconto rispetto alla cifra prevista. Difficile che il Napoli ci riprovi per Suso dopo l'arrivo di Verdi, ma Giuntoli, in caso di partenza di Callejon, si fionderebbe su(seguito anche dall'Inter).