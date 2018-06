Calciomercato Milan, Falcao pista calda. Sogno Tolisso in mediana

Il Milan è in attesa del pronunciamento dell'Uefa in seguito alla bocciatura del Settlement Agreement per sapere se e come potrà muoversi sul mercato (le sensazioni non sono buone) ma intanto il ds Massimiliano Mirabelli è comunque al lavoro per rinforzare la squadra.



Il dirigente milanista questa sera sarà in tribuna a Bergamo per assistere all'amichevole tra Colombia ed Egitto: nel mirino l'attaccante del Monaco Radamel Falcao. Il club di via Aldo Rossi ha parlato con il procuratore Jorge Mendes e la punta 32enne, che ieri ha strizzato l'occhio al Diavolo, potrebbe rentrare in uno scambio di prestiti con André Silva. Il colombiano rappresenterebbe il piano A, al pari di Ciro Immobile, mentre Simone Zaza il piano B.



Nome nuovo invece per il centrocampo. Qualora arrivassero buone notizie da Nyon, il Milan farà un tentativo per Corentin Tolisso, passato la scorsa estate al Bayern Monaco per 42 milioni di euro. Non sarebbe un'operazione semplice e tuttavia il 23enne è molto apprezzato ed è stato seguito più volte quest'annno da Mirabelli.