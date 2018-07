Calciomercato Milan, Donnarumma in uscita: prende quota il Chelsea

In attesa del cambio di organigramma societario il Milan non resta fermo sul mercato. La partenza di Leonardo Bonucci sembra sempre più probabile (insieme a quella di Musacchio) e anche il futuro di Gigio Donnarumma dovrebbe essere lontano da Milanello.



Il club di via Aldo Rossi sta lavorando alla cessione del portiere 19enne: alla fine potrebbe andare al Chelsea di Maurizio Sarri che ha perso il duello con il Liverpool per Alisson e che sarà chiamato a sostituire Courtois (destinato al Real Madrid). Al momento il Diavolo ha blindato invece Suso (scaduta la clausola da 38 milioni): lo spagnolo è ritenuto un elemeno imprescindibile della squadra di Gennaro Gattuso e verrà sacrificato solo di fronte a un'offerta 'indecente'.



In attacco restano quattro i nomi sul taccuino dei dirigenti milanisti: Higuain, Zaza, Morata e Falcao. Prima di effettuare operazioni in entrata dovranno essere conclusi gli affari in uscita (Kalinic è vicinissimo all'Atletico Madrid): la sensazione insomma è che la rosa, da qui al termine del mercato, subirà scossoni importanti.