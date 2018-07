Calciomercato Milan, confronto positivo con l'entourage di Bernard

Il Milan, che sta per concludere con la Juve la maxi-operazione Bonucci-Higuain-Caldara, è al lavoro anche sul fronte Bernard. Nella giornata di ieri il dt Leonardo si è incontrato con l'entourage dell'esterno offensivo svincolatosi dallo Shakhtar Donetsk e il primo confronto è stato molto positivo (non è escluso un ulteriore faccia a faccia nelle prossime ore).



Il 25enne potrebbe firmare un contratto quadriennale da 3,5 milioni: bisognerebbe stabilire in seguito le commissioni da corrispondere al procuratore nel caso in cui l'affare andasse in porto. L'eventuale arrivo di Bernard spingerebbe forse Suso, nel mirino della Roma, lontano da Milanello. Non è dunque da escludere che la fascia destra (il brasiliano è in grado di giocare anche in questa posizione) cambi padrone.