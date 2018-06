Calciomercato Milan, Castillejo ipotesi per la fascia

Potrebbe arrivare dalla Spagna uno dei rinforzi per il Milan. Da qualche mese i rossoneri starebbero infatti seguendo Samu Castillejo, esterno offensivo del Villarreal che nell'ultima stagione ha realizzato sei gol (sette gli assist) in 30 partite.



Il 23enne prenderebbe eventualmente il posto di Suso: l'ex Liverpool ha una clausola rescissoria di 38 milioni di euro e negli ultimi tempi c'è stato un forte interessamento dell'Atletico Madrid. Il club di via Aldo Rossi, proprio perchè non potrebbe fare nulla di fronte al pagamento della clausola, sta valutando altri profili come riferisce Sky (non va dimenticato l'interesse per Callejon).



Nell'affare con il Sottomarino Giallo rientrerebbe anche Carlos Bacca: gli spagnoli non vogliono pagare 15,5 milioni di riscatto per il colombiano e il Milan non intende fare sconti: Castillejo metterebbe d'accordo le parti.