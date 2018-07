Calciomercato Milan, Bonucci verso il Psg

Leonardo Bonucci si allontana dal Milan. Il difensore rossonero, rivela il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, avrebbe già un accordo di massima con il Psg. Ora bisogna trovare quello tra i due club: nella giornata di lunedì i campioni di Francia dovrebbero presentare un'offerta ufficiale intorno ai 35 milioni di euro.



Le frasi di Gattuso al termine dell'amichevole con il Novara e la risposta dello stesso centrale a un tifoso ("So cosa devo fare") avevano fatto pensare a un addio, ora quasi certo a meno che la nuova proprietà provi a trattenere l'ex Juventus.



Discorso diverso per Donnarumma e Suso: il portiere dovrebbe rimanere (in questa stagione è chiamato a rilanciarsi) al pari dell'ala spagnola, accostata negli ultimi giorni alla Roma prima che i giallorossi affondassero in maniera decisa su Malcom.