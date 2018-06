Calciomercato Milan, Bonucci nel mirino del Manchester United

Un pensiero in più per il Milan. Secondo quanto riferisce il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, il Manchester United è pronto all'affondo per Leonardo Bonucci. José Mourinho vuole infatti un difensore di temperamento e tra i nomi indicati ci sarebbe quello del centrale rossonero, arrivato a Milanello appena un anno fa e pagato 42 milioni di euro.



L'assalto, con un'offerta economicamente rilevante, avverrebbe dopo la sentenza Uefa che dovrebbe escludere il club di via Aldo Rossi dalle Coppe per un anno: il tecnico portoghese conta su questo fattore per convincere l'ex Juventus a cambiare aria.



Il Diavolo aveva respinto nelle scorse settimane le avances del Psg ma la situazione attuale, alla luce anche delle difficoltà per la cessione della maggioranza delle quote societarie, potrebbe rimescolare a sorpresa le carte.