Calciomercato Milan, Benzema nome caldo: "Ha detto sì a Gattuso"

Karim Benzema ancora al centro dell'attenzione. L'attaccante del Real Madrid, protagonista ieri di un 'battibecco' con Aurelio De Laurentiis che ha smentito l'interesse del Napoli nei suoi confronti, sarebbe un nome caldo per il Milan.



Come scrivono Gazzetta e Tuttosport il discorso con il fancese sarebbe ben avviato: nella giornata di lunedì a Milanello era presente l'entourage del 31enne oltre a un intermediario dell'operazione. Benzema avrebbe parlato con Gennaro Gattuso dicendosi pronto a indossare la maglia rossonera prima ancora che il Diavolo venisse riammesso in Europa League.



La punta percepisce 9 milioni di euro e, riporta Sky, spingegerebbe per un anno di contratto in più rispetto ai tre che gli rimangono con i blancos: la palla passa adesso al club di Florentino Perez. Da verificare anche se il nuovo management della società di via Aldo Rossi proseguirà l'assalto o sposterà l'attenzione su profili più giovani, come quello di Morata.