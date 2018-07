Calciomercato Milan, anche il Newcastle su Badelj

Una nuova pretedente per Milan Badelj. Il centrocampista croato sarebbe infatti finito nel mirino del Newcastle di Rafa Benitez secondo quanto riferisce il Daily Mirror. I Magpies non intendono spendere molto sul mercato e il 29enne rappresnta un'ottima occasione perchè arriverebbe a parametro zero (si è svincolato dalla Fiorentina al termine della scorsa stagione).



Il mediano resta sempre nel mirino del Milan e la mancata convocazione di Montolivo nella tournée americana potrebbe essere un segnale del possibile approso di Badelj alla corte di Gattuso (il tecnico spingerebbe per questa soluzione). Da non dimenticare infine l'interesse anche dello Zenit San Pietroburgo.