Calciomercato, Meret fa le visite col Napoli, Bruno Alves al Parma

Bruno Alves torna in Serie A. Dopo l'esperienza al Cagliari nel 2016-17, quando contribuì con la sua esperienza alla salvezza dei sardi, a 36 anni il difensore portoghese vestirà la maglia del Parma col quale firmerà un contratto per una stagione: il giocatore sta sostenendo le visite mediche e sarà disponibile tra qualche settimana per il ritiro, considerando che è reduce dal Mondiale. L'anno scorso ha militato nei Rangers Glasgow, in Scozia.



Tempo di visite anche per altri tre club italiani che hanno chiuso altrettante operazioni: il Napoli accoglie Alex Meret, proveniente dall'Udinese insieme al greco Karnezis e pagati in coppia circa 28 milioni; la Lazio si assicura Silvio Proto, numero uno belga classe 1983 che si svincolerà dall'Olympiacos dove aveva il contratto in scadenza nel 2019; il Torino ufficializza Armando Izzo, che arriva dal Genoa per circa 10 milioni.