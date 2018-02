Calciomercato, Martinez-Inter, Darmian-Juve per l'estate

Lo hanno già definito il nuovo Milito, forse semplicemente perchè gioca da centravanti nel Racing Avellaneda, magari sarà proprio il Principe, ora dirigente, a portarlo in Italia: Lautaro Martinez ha 20 anni, prima della sosta stava segnando a raffica in Primera e avrà modo di riprendere la marcia da qui a giugno, poi pare che possa venire in Italia, all'Inter. Secondo As, i dirigenti nerazzurri hanno battuto la concorrenza di Atletico e Real Madrid, perché disposti a pagare i 18 milioni di clausola rescissoria.



Diversi i colpi in canna della Juve: di Emre Can si sa tutto, i bianconeri dovranno convincerlo pagandogli un ingaggio elevato visto che si libererà gratis dal Liverpool. Poi i bianconeri busseranno alla porta del Manchester United per Matteo Darmian, provando un'operazione alla De Sciglio: il terzino della Nazionale stenta in Premier, potrebbe rilanciarsi in Serie A. La Roma, invece, ha messo le mani su Simone Verdi: dietro il no al Napoli, potrebbe esserci anche una promessa dei giallorossi che, però, stando a quanto riportato oggi da Mundo Deportivo, potrebbero perdere Alisson, nel mirino del Real Madrid.



Si chiuderanno prima altre due trattative relative a svincolati: Gabriel Paletta, svincolatosi dal Milan, è diretto verso la Cina (non è ancora emerso il nome della squadra che lo prenderà). Stefano Okaka, il cui passaggio al Galatasaray è saltato in extremis, potrebbe fare la stessa strada di Paletta, perché ha comunque intenzione di lasciare il Watford. La curiosità è che per due ore, nell'ultimo giorno di mercato, il suo nome è stato accostato anche all'Inter, che aveva contattato gli agenti dopo l'infortunio di Icardi: se il capitano si fosse fatto male in modo grave, Ausilio avrebbe portato a termine l'operazione, poi tutto è sfumato grazie alle buone notizie su Maurito.