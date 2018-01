Calciomercato, LIVE tutte le trattative di giornata

23:30 Il Sassuolo punta Jacopo Sala

Il Sassuolo è alla ricerca di un terzino destro dopo la cessione di Gazzola al Parma. I neroverdi avrebbero individuato in Jacopo Sala il rinforzo ideale: ci sarebbero già stati contatti con la Sampdoria.

23:00 Ufficiale, Ronaldinho si ritira

Non ci sarà nessuna squadra nel futuro di Ronaldinho. Il fuoriclasse brasiliano ha detto ufficialmente addio al calcio giocato come riferito dal fratello Roberto de Assis Moreira in un'intervista a O Globo: "E' finita, ha smesso. Faremo qualcosa di grande e bello dopo la Coppa del Mondo in Russia, probabilmente ad agosto. Faremo alcuni eventi in Brasile, Europa, Asia. E sicuramente vogliamo fare una partita con una selezione del Brasile". L'ultima formazione in cui ha militato Dinho è stata la Fluminense nel 2015.

22:15 Benevento, Vigorito: "Serve un sostituto di Lucioni"

"La squalifica del nostro capitano ci mette in difficoltà anche in sede di mercato. Servirà trovare non solo un difensore centrale qualsiasi, ma uno che abbia le stesse qualità di regista arretrato". Il presidente del Benevento Oreste Vigorito, dop olo stop inflitto dal Tribunale Nazionale Antidoping a Lucioni, chiarisce che il club sarà costretto a intervenire per far fronte all'assenza forzata del 30enne.

21:50 Chievo, pressing per Giaccherini

Il Chievo spinge in casa Napoli, con l'obbiettivo di portare due rinforzi. Per il centrocampo il nome è sempre quello di Giaccherini, cui Maran promette più spazio sicuro rispetto a Gasperini e l'Atalanta. Attenzione anche a Machach: arrivato a Napoli da Tolosa potrebbe fermarsi a Castelvolturno giusto il tempo di una stretta di mano, per poi ripartire in prestito. L'ultima parola, comunque, spetterà a Sarri.

21:40 Udinese, Bochniewicz in uscita

Pawel Bochniewicz con ogni probabilità lascerà l'Italia. Il difensore polacco dell'Udinese quest'anno non ha mai visto il campo in Serie A. E nel suo futuro potrebbe esserci proprio la Polonia, con il passaggio al Gornik.

21:20 Fiorentina a un passo da Soucek

Colpo a centrocampo per la Fiorentina, che ha praticamente in mano Tomas Soucek, mediano dello Slavia Praga classe 1995. Il valore del suo cartellino si aggira attorno ai 3 milioni di euro e lui avrebbe già detto sì al passaggio in Viola. Il suo arrivo però sembra legato alla partenza di Carlos Sanchez, che piace e molto in Spagna a Getafe e Deportivo.

21:00 Le manovre del Cagliari

Grandi manovre in casa Cagliari. La squadra di Diego Lopez è sempre più vicina all'attaccante colombiano Damir Ceter. Per la difesa, invece, si allontana Miguel Layun e così l'obiettivo è riportare in Italia Luca Caldirola dopo le ultime cinque stagioni in Bundesliga. Dalla Germania poi potrebbe entrare in questo spogliatoio anche Lykogiannis, terzino greco ora allo Sturm Graz.

20:50 Rafinha, la richiesta del Barcellona

Emergono nuovi dettagli sull'incontro tra Piero Ausilio e il Barcellona. I blaugrana per il riscatto di Rafinha chiedono 35-40 milioni:spetta ora all'Inter decidere se accettare o meno. Nel corso del faccia a faccia i catalani hanno spinto per il prestito secco, l'ipotesi è stata rifiutata dai nerazzurri. Il club di corso Vittorio Emanuele resta comunque ottimista sulla possibilità di chiudere a una cifra inferiore ai 35 milioni (bonus inclusi): domani è previsto un nuovo faccia a faccia tra le parti.

20:20 Milan-Boca, non c'è l'intesa per Gomez

Frenata nella trattativa che dovrebbe portare Gustavo Gomez al Boca Juniors. Non c'è ancora l'intesa tra il Milan e il club argentino e la distanza fra le parti sarebbe notevole. E'previsto un nuovo incontro domani.

19:50 Spal, idea Magnusson

Secondo quanto riferisce La Nuova Ferrara la Spal avrebbe messo nel mirino Hordur Magnusson, difensore centrale in forza al Bristol City. Per il Il 24enne si tratterebbe di un ritorno in Italia visto che ha già giocato conle maglie di Spezia e Cesena.

19:00 Benevento, problemi per Armenteros

Problemi per il Benevento relativamente alla cessione di Samuel Armenteros: l'Utrecht, che aveva già trovato l'accordo col club e con il giocatore, non è riuscito ancora a tesserare l'attaccante a causa del regolamento Fifa che impedisce a un calciatore di giocare per tre club diversi nella stessa stagione. Armenteros, prima di trasferirsi in Italia, aveva disputato 45 minuti con la squadra riserve (la nostra Primavera) dell'Heracles Almelo, così per ora è tornato nel Sannio. Va detto che il regolamento della Figc è diverso da quello Fifa: in Italia, infatti, la normativa fa riferimento solo a "gare ufficiali con la prima squadra" (cosa che ad esempio impedisce a Borriello di lasciare la Spal, avendo cominciato la stagione a Cagliari), mentre a livello internazionale non c'è questa differenza, ecco perché per ora l'accordo tra Benevento e Utrecht è nullo. I sanniti hanno intenzione di rivolgersi alla Fifa per provare a risolvere il caso.

18:50 Roma, Brighton su Bruno Peres

La Roma non riesce ancora a fare cassa: evaporate in poche ore le voci su un possibile addio di Radja Nainggolan, c'è la possibilità che parta Emerson Palmieri, anche perché dal punto di vista tecnico sarebbe una perdita relativa considerando il pochissimo spazio trovato in questa stagione, ma si aspettano offerte concrete (da 25-30 milioni) dal Liverpool o dal Chelsea, che hanno manifestato interesse per il giocatore. Dall'Inghilterra hanno invece fatto un sondaggio per Bruno Peres, già chiesto da Benfica e Galatasaray, il terzino brasiliano piace al Brighton.

18:45 Spal su Everton Luiz

Si chiama Everton Luiz il prossimo rinforzo della Spal: il centrocampista brasiliano di 29 anni è arrivato in Europa nel 2013, giocando in Svizzera, prima al Lugano e poi al San Gallo. Da gennaio 2016 è al Partizan Belgrado, dove ha il contratto in scadenza a giugno e i ferraresi hanno ormai trovato l'accordo per il suo arrivo.

18:40 Inter-Rafinha, ci vuole il bis

Si è concluso intorno alle 18.30 l'incontro tra Piero Ausilio e i dirigenti del Barcellona: c'è ottimismo per chiudere la trattativa che porterà Rafinha in prestito all'Inter, anche se non è stata ancora definita la cifra del diritto di riscatto. Servirà così un secondo incontro: il d.s. nerazzurro resterà in Catalogna nella speranza di arrivare all'accordo.

18:30 Colonia, ecco Koziello

Herzlich Willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Vincent Koziello! Der französische Mittelfeldspieler wechselt vom OGC Nizza zum #effzeh. #BienvenueVincent https://t.co/dL0I7AXpfR — 1. FC Köln (@fckoeln) 16 gennaio 2018

18:00 Brescia, torna Boscaglia

Ilufficializza l'acquisto di Vincent, 22enne centrocampista del: il giocatore era seguito anche da club italiani, comee Fiorentina, ma ha preferito la Bundesliga.

Cambio importante in Serie B: il Brescia ha esonerato il tecnico Pasquale Marino, rimasto in sella per 13 giornate con 3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, e ha richiamato Roberto Boscaglia, che era stato licenziato dopo 8 partite.

17:30 Aubameyang-Arsenal, c'è l'accordo

Secondo quanto riporta il Daily Mirror, Pierre-Emerick Aubameyang ha trovato l'accordo con l'Arsenal per il trasferimento in Inghilterra: per completare l'operazione adesso serve l'ok del Borussia Dortmund e l'intesa, tutt'altro che facilmente raggiungibile, tra i due club. I Gunners sperano di chiudere per circa 60 milioni di euro.

17:15 Lazio-De Vrij, i dettagli

Spuntano nuovi dettagli sull'imminente rinnovo di De Vrij con la Lazio. L'accordo sarà formalizzato fino a giugno 2019 ma ci sarebbe un'intesa a voce sul prolungamento fino al 2021 da sottoscrivere il prossimo giugno nel caso in cui i biancocelesti si qualifichino in Champions. In caso contrario resterebbe la scadenza del 2019.

17:00 Inter, M'bia libera Ramires

Potrebbe essersi sbloccata la trattativa per portare Ramires all'Inter. Lo Jiangsu Suning avrebbe infatti chiuso con l'Hebei China Fortune per il centrocampista camerunense Stephane M'Bia. L'arrivo del 31enne alla corte di Capello libererebbe il mediano a lungo inseguito dai nerazzurri: possibile dunque un'accelerata nelle prossime ore.

16:15 Benevento, Djuricic vicino

Ha giocato sei minuti in campionato e 13 in Coppa Italia, ma forse adesso è arrivato il momento di (ri)scoprire Filip Djuricic. Il trequartista serbo classe 1992 non è riuscito amostrare il suo talento alla Sampdoria e dopo lo spezzone di partita col Benevento non ha più messo piede in campo in Serie A: lo farà, ironia della sorte, proprio al Benevento, che ha chiuso la trattativa con i blucerchiati.

15:45 Sampdoria, Kownacki piace all'Amburgo

Non c'è soltanto la Juventus su Dawid Kownacki, attaccante classe 1997 della Sampdoria già autpre di 3 gol in 145 minuti giocati in Serie A: secondo Tuttosport, sull'attaccante polacco ha messo gli occhi anche l'Amburgo, storico club della Bundesliga.

15:15 Milan, il Villarreal vuole lo sconto per Bacca

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Villarreal è intenzionato a riscattare Carlos Bacca che finora in questa stagione ha segnato 8 gol, di cui 5 in campionato: il club spagnolo, però, vorrebbe uno sconto dal Milan rispetto ai 15,5 milioni concordati al momento del prestito la scorsa estate, sperando di chiudere la trattativa sui 10-12 milioni.

14:45 Parma, ecco Gazzola dal Sassuolo

14:30 Roma, Emerson può partire

Emerson Palmieri nel mirino di Liverpool e Chelsea: più che Nainggolan, come trapelato da Trigoria già ieri sera, il possibile sacrificato giallorosso del mercato di gennaio è il terzino sinistro italo-brasiliano. La richiesta dei giallorossi per il giocatore è di 25-30 milioni di euro.

14:15 Napoli, no anche per Politano

Altro no al Napoli: stavolta non è arrivato da un giocatore, ma da una società, il Sassuolo. Gli azzurri, infatti, hanno provato un sondaggio per Matteo Politano, ma il club emiliano considera incedibile l'esterno scuola Roma.

14:00 Milan, Gomez verso l'addio

Il Milan alza la richiesta per il prestito di Gustavo Gomez: per arrivare alla chiusura della trattativa con il Buca Juniors, vuole 6 milioni come obbligo di riscatto. Ci sono buone possibilità che gli argentini accettino.

13:35 Inter, pressing su Deulofeu

L'Inter non ci prova solo per Rafinha: Ausilio a Barcellona proverà anche lo sgambetto al Napoli per Deulofeu puntando sulla volontà del giocatore di avere maggiori garanzie tecniche. Intanto a centrocampo, se il Torino dovesse trovare un sostituto (Taider), occhi puntati su Baselli.

13:15 Raiola, "avviso" a Mourinho

"Il Manchester United non prenderà Sanchez a meno che Mkhitaryan non si accordi con l'Arsenal". Mino Raiola, agente dell'armeno, avvisa Mourinho. "Mkhi farà quello che è meglio per lui. Ha ancora due anni e mezzo di contratto con lo United, quindi è un sua decisione. L'affare Sanchez è parte della trattativa per Mkhitaryan, non il contrario".

12:55 Inter, Ausilio è a Barcellona

Piero Ausilio è arrivato a Barcellona: il d.s. dell'Inter proverà a convincere i dirigenti blaugrana a cedere in prestito Rafinha, centrocampista brasiliano fratello di Thiago Alcantara fermo dallo scorso aprile per infortunio, ma ormai recuperato e in buone condizioni fisiche.

12:45 Milan, piace Thorgan Hazard

L'interesse del Milan si concentra su Thorgan Hazard, fratello di Eden, fuoriclasse del Chelsea. Il trequartista belga gioca al Borussia Mönchengladbach, in Bundesliga, e Massimiliano Mirabelli, sempre attento al mercato tedesco, lo segue da tempo: in questa stagione ha segnato già 6 gol e fornito 6 assist in 18 partite, giocando alternativamente ala destra o sinistra. Il suo valore di mercato, stando al sito specializzato transfermarkt, è di 20 milioni: da capire se per i rossoneri sia un'operazione fattibile almeno a giugno.

12:30 Walcott all'Everton

L'Arsenal fa cassa: arrivano 20 milioni di sterline dall'Everton per Theo Walcott: il giocatore è in procinto di svolgere le visite mediche per il suo nuovo club e lascerà i Gunners dopo 11 anni. In attesa di cedere anche Sanchez, Wenger proverà il doppio colpo Aubameyang-Malcom.

12:15 Bologna si tiene Verdi

''Abbiamo ricevuto un'offerta molto importante dal Napoli e insieme al giocatore l'abbiamo valutata, ma non si sono realizzate tre condizioni''. L'ad del Bologna, Claudio Fenucci, spiega così le ragioni del mancato arrivo a Napoli di Simone Verdi. ''Le condizioni erano che il club e il giocatore fossero d'accordo e quella di trovare un sostituto. Pensare a quello che succederà a giugno è prematuro. Gabbiadini? In futuro ci piacerebbe"

12:00 MONCHI: "NESSUNA OFFERTA PER NAINGGOLAN"

Interpellato dal Corriere dello Sport, Monchi ha parlato così di Nainggolan: "Finora non ci è arrivata nessuna offerta per lui".

11:30 MILAN, TESORETTO CON GOMEZ E BACCA

Il Milan potrebbe incassare un tesoretto di circa 20 milioni di euro da due cessioni: vicino l'accordo con il Boca Juniors per Gustavo Gomez (prestito di 500 mila euro con obbligo fissato a 5 milioni) e il Villarreal sembra intenzionato a riscattare Bacca per 12 milioni.

11:00 SPARTAK, TENTATIVO PER MAKSIMOVIC

Secondo la Gazzetta dello Sport, lo Spartak Mosca ci prova per Maksimovic: proposto un prestito oneroso di 2 milioni di euro più ricatto fissato a 14 milioni di euro. Un'offerta di livello per un difensore che Sarri non impiega con continuità.

10:30 STRISCIONE A VINOVO PER MARCHISIO

Nelle scorse ore si è sparsa la voce di un possibile addio a fine anno di Claudio Marchisio, ormai dietro nelle gerarchie di Allegri, destinazione MLS. Oggi a Vinovo è apparso uno striscione dei tifosi della Juventus: "Non si tocca Marchisio, uno di noi".

10:00 GENOA, VISITE MEDICHE PER PEDRO PEREIRA

Visite mediche con il Genoa per Pedro Pereira: il difensore classe 1998 arriva in prestito con diritto di riscatto per 18 mesi dal Benfica, nel 2016/17 giocò 12 partite con la maglia della Sampdoria.

09:30 MILAN, OCCHI SU BRANDT E DEMIRBAY

Viaggio in Germania per Massimiliano Mirabelli: sul taccuino del ds rossonero i centrocampisti Julian Brandt del Bayer Leverkusen e Kerem Demirbay dell'Hoffenheim.

09:00 REAL-ICARDI IN ESTATE?

Il Corriere dello Sport torna sulla possibilità che Mauro Icardi passi al Real Madrid la prossima stagione: da fine campionato sino al 15 luglio il giocatore può liberarsi dall'Inter per una squadra estera grazie alla clausola da 110 milioni di euro (che i nerazzurri stanno cercando di alzare trattando il rinnovo con il capitano). Icardi potrebbe sostituire Benzema e giocare a fianco di Neymar, altro obiettivo blancos al posto di Cristiano Ronaldo.

08:30 emre can: "tratto anche con il liverpool"

Emre Can cerca di rimescolare le carte: "Il mio agente si occupa di tutto, ma io sono qui fino a questa estate. Non ho firmato niente con nessuno, sto parlando con tutti. Sto parlando anche con il Liverpool, perché no? Ho ancora un contratto qui, è un club fantastico". Il centrocampista, in scadenza di contratto a giugno, è nel mirino della Juventus.

08:00 roma, retroscena nainggolan

La Gazzetta dello Sport torna sul possibile affare Nainggolan-Guangzhou Evergrande: venerdì sera il centrocampista era già stato venduto in prestito con obbligo di riscatto a 50 milioni di euro, positivi gli incontri con gli intermediari e il giocatore ma il governo cinese ha poi imposto lo stop, rallentando in modo decisivo la trattativa. Se ne potrà riparlare in estate ma, se i giallorossi dovessero cedere altre pedine, non è escluso che alla fine il Ninja rimanga pure la prossima stagione.