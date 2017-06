Calciomercato LIVE, tutte le trattative della giornata

19:32 Napoli, l'agente di Reina: "nessun incontro con la società"

L'agente di Pepe Reina, Manuel Garcia Quilon, ha smentito a Radio Kiss Kiss alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore: "Non è in programma alcun incontro con il Napoli nei prossimi giorni, e l’offerta di cui si parla, quella del rinnovo per un altro anno con clausola rescissoria, non corrisponde al vero".

18:55 BOLOGNA, DOPPIO COLPO

Il Bologna è vicina alla chiusura di due trattative: dall'Anderlecht arriva Sebastien De Maio, che ha giocato la scorsa stagione in prestito alla Fiorentina con appena 6 presenze; dal Palermo, invece, sbarcherà Giancarlo Gonzalez, arrivato in Italia dopo il gran Mondiale giocato con la Costa Rica nel 2014.

17:45 Atalanta, Percassi: "Gomez resterà con noi"

Il presidente dell'Atalanta Percassi a Bergamo TV blinda i suoi gioielli: "Oltre a Conti, che noi riteniamo incedibile, ma la cui situazione ormai la conosciamo tutti, non abbiamo intenzione di fare altro in uscita con i big: Caldara e Spinazzola resteranno, stesso discorso per Freuler e anche per Gomez. Con il Papu stiamo discutendo un adeguamento di contratto, per noi è un giocatore fondamentale e quindi è giusto riconoscere a lui qualcosa di importante. E poi c’è Petagna, che ha chiesto di rimanere qui: lui è completamente nostro, ma il Milan ha una percentuale sulla vendita che va a scalare di anno in anno". Il numero 1 nerazzurro rivendica quanto fatto in sede di mercato: "Complessivamente sono partiti solo Gagliardini e Kessié, mentre l’Atalanta da gennaio ha già fatto 8 acquisti. Ci siamo mossi con grande anticipo"

16:00 coentrao lascia il real, visite con lo Sporting

Fabio Coentrao, passato dal Benfica al Real Madrid nel 2011 per 30 milioni di euro, torna in Portogallo per vestire la maglia dello Sporting Lisbona. Il terzino portoghese classe 1988 lascia il Real Madrid dopo sei anni per fare rientro in patria. Oggi visite mediche e firma, per l'ufficialità manca solo l'annuncio.

15:50 chievo, colpo a sorpresa: dal bayern arriva gaudino

Il Chievo Verona piazza un colpo a sorpresa, anche se ancora non in modo ufficiale. Dal Bayern Monaco arriva Gianluca Gaudino, centrocampista tedesco classe 1996. Dopo le visite il giocatore firmerà un contratto per quattro stagioni. Al Bayern andrà un modesto indennizzo e in aggiunta una serie di bonus legati alle presenze.

15:40 Cagliari, gonzalo rodriguez o caceres

Il Cagliari lavora per il sostituto di Bruno Alves, che ha lasciato i rossoblu per accasarsi ai Glasgow Rangers. L'identikit, secondo 'L'Unione Sarda', è quello di uno svincolato esperto: nel mirino ci sarebbero Gonzalo Rodriguez e Martin Caceres. In lizza anche Nicolas Burdisso.

15:10 l'agente di pezzella: "chiudiamo con l'udinese

Beppe Galli, agente del giovane esterno del Palermo, Giuseppe Pezzella, ha rivelato ai microfoni di 'Radio Crc': "Stiamo per chiudere con l'Udinese".

15:00 Digne: "Voglio far parte del futuro del Barcellona"

Lucas Digne, esterno del Barcellona accostato all'Inter, ha parlato a Omnisport: "Sarò sempre grato a Luis Enrique per avermi portato nel miglior club del mondo. Ora tocca a me lavorare sodo per avere il giusto impatto anche con il nuovo allenatore. Non vedo l'ora che inizi la prossima stagione. Sono molto soddisfatto di come è andato il primo anno al Barça. Mi sento adatto allo stile di gioco di questa squadra e in futuro voglio vincere tanti trofei con la maglia blaugrana, giocando più partite possibile nel rispetto della grandezza del club. Quando firmi per il Barcellona devi essere consapevole di avere grandi giocatori intorno e che non puoi giocare tutte le partite. Quando sono venuto qui l'ho fatto per giocare subito ma anche e soprattutto per far parte della prossima generazione del Barça".

14:45 Psg, Trapp: "Milan? Ho sentito delle voci..."

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il portiere del PSG Kevin Trapp è uno dei nomi presi in considerazione dal Milan per l'eventuale sostituzione di Gigio Donnarumma. Il giocatore, attualmente impegnato con la Nazionale tedesca in Confederetions Cup, ha parlato a SFR Sport: "Ho sentito delle voci di mercato ma per il momento sono concentrato sulla Nazionale. Questa è la cosa più importante. Ora devo pensare solo a giocare e a conseguire il nostro obiettivo, poi vedremo quello che accadrà quando tornerò a Parigi".

14:30 Napoli, pavoletti contropartita per meret

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli sta discutendo con l'Udinese della situazione di Leonardo Pavoletti. L'attaccante sarebbe la parziale contropartita tecnica per Alex Meret, valutato 20 milioni dai friulani. La valutazione dell'ex Genoa, invece, è di circa 15 milioni.

14:15 Chievo, ufficiale il riscatto di Isufai

13:30 Verratti, il Barça offre 10 milioni di ingaggio

Secondo quanto riporta il nostro Daniele Miceli, il Barcellona avrebbe proposto a Marco Verratti un ingaggio annuale da 10 milioni di euro. Resta da convincere il Psg che al momento considera il giocatore incedibile e non intende lasciarlo partire.

13:00 Milan, pranzo Montella-Mirabelli a Roma

C'è anche il caso Donnarumma al centro del pranzo di lavoro in corso a Roma fra Vincenzo Montella e il ds del Milan Massimiliano Mirabelli, per fare il punto sull'andamento del mercato rossonero a un paio di settimane dal raduno della squadra. L'allenatore è rientrato domenica mattina a Roma da un viaggio nel Sud-est asiatico, durante il quale è rimasto in costante contatto con la dirigenza seguendo le evoluzioni della trattativa per il rinnovo di Donnarumma, che giovedì si è arenata con il rifiuto del diciottenne portiere, ma non è escluso possa riaprirsi nelle prossime settimane. Al centro del vertice anche gli altri obiettivi di mercato del Milan, inclusi il centrocampista della Lazio Biglia (si potrebbe chiudere per 20 milioni fissi e 2 di bonus) e il difensore dell'Atalanta Conti, nonché l'organizzazione della tournée in Cina. Montella proseguirà le sue vacanze in Campania, per tornare al lavoro a Milanello dal 3 luglio, quando i giocatori si sottoporranno a una due giorni di test atletici, prima di iniziare il raduno in vista della prossima stagione.

12:15 Sassuolo, ufficiale Bucchi

"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra al Sig. Cristian Bucchi. La conferenza stampa di presentazione ai media si terrà domani, Mercoledì 21 Giugno, alle ore 12 presso il Modena Golf & Country Club di Colombaro (MO). Sempre domani, Mercoledì 21 Giugno, si terrà anche la presentazione di Mister Cristian Bucchi alla città e ai tifosi neroverdi con un incontro, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sassuolo, previsto per le ore 21 in Piazzale Roverella a Sassuolo. Invitiamo fin da ora tutti i tifosi e gli sportivi sassolesi a partecipare numerosi alla serata per accogliere e tributare un caloroso benvenuto a Mister Cristian Bucchi".

12:00 Coulibaly-Inter, Sebastiani conferma: “Si può chiudere”

Mamadou Coulibaly verso l’Inter. La conferma arriva direttamente dal presidente del Pescara Sebastiani, che a Fcinter1908.it ha dichiarato: “Confermo l’interesse nerazzurro per il calciatore, la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Vedremo quali saranno i tempi della trattativa e le cifre finali, ma ci sono i presupposti per chiudere”.

11:30 Milan, il Barcellona 'recompra' deulofeu

Il 'Mundo Deportivo' è sicuro: il Barcellona ha comunicato ufficialmente all'Everton l'intenzione di esercitare il diritto di recompra e verserà nella casse degli inglesi 12 milioni di euro. Una decisione che avrebbe un po' spiazzato il giocatore, che vorrebbe garanzie sul suo impiego in campo nell'anno del Mondiale. Ecco perché il Milan continua a monitorare la situazione dello spagnolo che tanto bene ha fatto con la maglia rossonera.

10:45 Lazio, è cataldi la chiave per il papu

Mette sul piatto i propri gioielli la Lazio pur di convincere l'Atalanta a cedere Alejandro Gomez. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, Danilo Cataldi e il baby Luca Germoni sono le carte che il presidente Lotito avrebbe intenzione di giocarsi per avere l'ok per l'argentino della Dea.

10:15 Salah, visite con il liverpool

Tutto fatto tra la Roma e il Liverpool per Mohamed Salah. L'attaccante egiziano è atteso in Inghilterra, dove domani sosterrà le visite mediche. La Roma, che incasserà 44 milioni, intanto continua a spingere per Karsdorp e chiude per il ritorno di Lorenzo Pellegrini (al Sassuolo 11 milioni).

09:00 Barcellona, per verratti nessuna offerta a tre cifre

Secondo quanto arriva dalla Spagna, il club blaugrana avrebbe fissato un tetto massimo di spesa per il centrocampista del Psg: 70 milioni per il Mundo Deportivo, 80 per Sport. Il concetto, comunque, al di là dei 10 milioni di differenza sui due quotidiani catalani, non cambia: nessuna offerta a tre cifre.

08:30 Samp, bruno fernandes va allo sporting lisbona

Prima pagina di A Bola dedicata al mercato dello Sporting Lisbona ed in particolar modo all'obiettivo Bruno Fernandes della Sampdoria. "Bruno Fernandes vai assinar por 5 anos", il titolo del quotidiano, che spiega come l'operazione sia praticamente conclusa. Il giocatore firmerà un quinquennale e sarà annunciato dopo l'Europeo Under 21.