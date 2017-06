Calciomercato live, tutte le trattative della giornata

18:00 FIORENTINA, UFFICIALE MILENKOVIC

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto del difensore Nikola Milenkovic dal Partizan Belgrado. "Milenkovic è nato a Belgrado, in Serbia, il 12 Ottobre del 1997, e sarà impegnato con la Nazionale del suo paese nei prossimi Europei Under 21. Il calciatore si è legato al club viola per le prossime 5 stagioni" si legge sul sito ufficiale del club viola.

17:40 SASSUOLO, CARNEVALI: "IL TECNICO POTREBBE ESSERE BUCCHI"

"Penso che adesso nell'arco di pochi giorni andremo anche noi a occupare il posto vacante in panchina. Abbiamo fatto la risoluzione del contratto l'altro giorno con Di Francesco e adesso ci concentriamo per definire chi sarà il prossimo allenatore che, comunque, sarà un allenatore giovane. Sì, potrebbe essere anche Bucchi": così il dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, a Radio 24, dove parla anche di Domenico Berardi: "L'anno scorso è stato vicino alla Juventus, c'era anche un accordo tra le due società, poi dopo ha preferito rimanere con noi, più che altro per continuare questo percorso di crescita e lo voleva fare con la nostra società perché, per la prima volta, dovevamo partecipare all'Europa League. Oggi credo che sia uno dei migliori talenti del nostro campionato, a noi ci farebbe piacere continuare con lui, sarebbe bello che lui diventasse un po' la bandiera del Sassuolo. Sappiamo comunque che è difficile perché ci sono una serie di richieste da parte di società soprattutto straniere che sono interessate a lui. Io credo che dovremmo trovarci e capire un po' sia la volontà di quella che può essere la sua futura società, il suo desiderio, perché anche lì dobbiamo capire che cosa vuol dar lui, e poi trarremo le miglior conclusioni per tutti".

15:15 MONACO, PRESO BENAGLIO

Il Monaco ha annunciato l'ingaggio di Diego Benaglio: l'ex portiere del Wolfsburg ha firmato un triennale.

15:00 PASTORE: "PENSO CHE RESTERO' AL PSG"

"Penso che resterò al Psg": così Javier Pastore all'argentina 'Radio Mitre'. Il 27enne centrocampista ha spiegato che quella appena terminata "non è stata una buona stagione per me, ho avuto un sacco di infortuni, ma penso che resterò". Arrivato nel 2011 dal Palermo, il fantasista ha un contratto col club transalpino che scade nel 2019.

12:45 LIONE, OFFERTA DELL'ARSENAL PER LACAZETTE

Il presidente del Lione Aulas ha dichiarato di avere ricevuto un'offerta "importante" dall'Arsenal per Lacazette.

11:00 MONACO, PRESO GASPAR

Il Monaco campione di Francia, malgrado la grande stagione appena conclusa, si rinforza. Il club monegasco, che nella prossima stagione è chiamato a una serie di conferme anche in Champions, intanto ha confermato l'ingaggio di Jordy Gaspar, 20 anni, proveniente dal Lione. Il giovane difensore ha firmato un contratto in biancorosso fino al 2020.

10:30 GALATASARAY, RILANCIO PER ACERBI

Il Galatasaray alza da 7 a 9 milioni l'offerta per Acerbi: il Sassuolo ne chiede 12, parti più vicine.

10:15 SIVIGLIA, MEZZA APERTURA PER N'ZONZI

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Siviglia non vuole fare sconti sui 40 milioni di euro richiesti per N'Zonzi ma ha fatto una mezza apertura alla Juventus: pagamento in due rate, anche se i bianconeri lo vorrebbero dilazionare in tre.

10:00 Inter, arrivano i soldi del Sunderland per Alvarez

Secondo la Gazzetta dello Sport, è diventata esecutiva la sentenza che impone al Sunderland di pagare i 10,5 milioni di euro all'Inter per Ricky Alvarez. L'argentino, ora alla Sampdoria, era stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza ma gli inglesi si erano sempre rifiutati di pagare per le cattive condizioni fisiche del giocatore: Fifa e Tas hanno dato ragione ai nerazzurri.

09:45 United: De Gea vale 114 milioni di euro

José Mourinho ha fissato il prezzo del cartellino di David De Gea, portiere del Manchester United, che interessa parecchio ai dirigenti del Real Madrid, evidentemente insoddisfatti dalle prestazioni del costaricano Keylor Navas fra i pali. L'allenatore portoghese ha sparato alto, valutando il cartellino del portiere spagnolo ben 114 milioni, come ha rivelato egli stesso al Daily Star.

09:30 Siviglia, offerti 10 milioni per Jovetic

Secondo ABC, il Siviglia ha offerto 10 milioni di euro per riscattare Stevan Jovetic: l'Inter, che ascolta anche la proposta del Marsiglia, deve decidere. Il montenegrino sarebbe felice di rimanere nella Liga e sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio.

09:15 Juventus e United su André Gomes

André Gomes è nel mirino di Juventus e Manchester United. Lo scrive As, che spiega anche come il costo del cartellino del centrocampista portoghese abbia perso valore, per effetto del suo rendimento altalenante nell'ultima stagione, vissuta nel Barcellona.