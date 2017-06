Calciomercato live, tutte le trattative della giornata

20:12 CROTONE, NICOLA RESTA E RITORNA BUDIMIR

Ante Budimir è vicinissimo al ritorno, ma soprattutto Davide Nicola resterà alla guida del Crotone. La conferma arriva dal direttore generale del Crotone, Raffaele Vrenna, impegnato in questi giorni a costruire la nuova squadra rossoblu per la stagione 2017-2018. Il primo colpo è quello dell'attaccante croato Ante Budimir che due stagioni fa, con i suoi gol, portò il Crotone in Serie A. La notizia manca ancora dell'ufficialità in quanto il calciatore è in vacanza e non ha firmato il contratto, ma il Crotone e la Samp hanno trovato l'accordo per un prestito a 200 mila euro con obbligo di riscatto e tre anni di contratto al giocatore. Budimir aveva espresso la sua volontà di tornare a Crotone dopo una stagione non proprio soddisfacente con la Sampdoria dove non rientrava nella prime scelte di Giampaolo. "Stiamo creando - ha detto Vrenna - la struttura base della squadra. Abbiamo parlato con il mister Nicola che resterà con noi anche per il prossimo anno ed appena completerà il suo viaggio in bici ci incontreremo per mettere a punto i particolari per la squadra".

18:40 MIRROR: IL LIVERPOOL CHIUDE PER SALAH

Mohamed Salah è sempre più vicino al Liverpool. Lo scrive il 'Mirror' che fa sapere che l'agente del giocatore egiziano della Roma, Ramy Abbas, è sbarcato a Londra per chiudere l'operazione che porterà nelle casse giallorosse 35 milioni di sterline (poco più di 40 milioni di euro). Il trasferimento dovrebbe essere formalizzato entro il fine settimana.

17:05 INCONTRO RAIOLA-AUSILIO: SUL TAVOLO TETE

Nel pomeriggio, pranzo tra Piero Ausilio e Mino Raiola. Sul piatto Kenny Tete, terzino dell'Ajax in scadenza 2018: per l'Inter, l'olandese è l'alternativa a Karsdorp del Feyenoord e recentemente ha detto no al West Bromwich. L'Italia, a quanto si apprende, sarebbe destinazione gradita.

15:40 Antalyaspor, incontro a Casa Milan

Nuovo vertice di calciomercato a casa Milan, presenti l'agente Vigorelli e la dirigenza dei turchi dell'Antalyaspor: piacciono Paletta, Kucka e il 'Principito' Sosa, ma quest'ultimo sarebbe contrario ad un trasferimento nel campionato turco.

15:20 Chievo, romairone è il nuovo ds

14:30 ufficiale, caldirola rinnova col werder

BREAKING: @caldiluca3 has today signed a contract extension with #Werderpic.twitter.com/suRT5qIxoP — SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) 15 giugno 2017

13:30 Tramezzani, nuova avventura al sion

12:45 Emery chiama mbappè: "Venga al Psg"

Il tecnico del Paris Saint-Germain, Unai Emery, invita Kylian Mbappé a scegliere il club parigino: “Sento parlare di Mbrappé in Spagna al Real Madrid o al Barcellona, ma cosa ci potrebbe essere di meglio per lui che rappresentare una squadra francese? Con tutto il rispetto per il Monaco, lui dovrebbe venire a Parigi, dove ha la sua famiglia e i suoi genitori. Potrebbe far parte della squadra della sua città, cosa c’è di più bello?”.

12:20 BILD: PSG, NO AD AUBAMEYANG

Secondo il quotidiano tedesco Bild, Emery ha bocciato Aubameyang: l'attaccante del Gabon rimane sul mercato dopo aver annunciato ai dirigenti del Borussia Dortmund l'intenzione di andarsnee.

11:40 Juventus, Kean verso il rinnovo

La Juventus è a un passo dal rinnovo di Moise Kean: trovato l'accordo tra i bianconeri e il giocatore classe 2000 per un triennale da 600 mila euro a stagione, che diventerà quinquennale al compimento dei 18 anni.

11:15 Novara, ufficiale macheda

Dopo il mister, arriva un "nuovo" acquisto...



Kiko sarà ancora dei nostri#Novara pic.twitter.com/pI0XELt92G — Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) 15 giugno 2017

10:50 Bigon a casa Milan: Poli verso il Bologna

Andrea Poli è nel mirino del Bologna già da tempo e presto dovrebbero essere risolti i problemi legati all'ingaggio. La trattativa con il centrocampista va avanti e i rossoblu si augurano che già nelle prossime ore si possa mettere nero su bianco il contratto. Si parla di un pluriennale (quattro anni) e non è da escludere che dopo l'avventura a Bologna Poli potrebbe trasferirsi in Canada.

10:30 Gilardino, spunta la Cremonese

Alberto Gilardino potrebbe ripartire dalla Serie B. La Cremonese sogna in grande e ha avviato i primi contatti con l'attaccante, 188 gol in 514 presenze in Serie A. Da parte dell’attaccante c’è un’apertura, allo stesso tempo però, l’ex Milan aspetta di sapere se c’è la possibilità di tornare al Parma.

10:00 Bologna-Donadoni avanti fino al 2019

Si attende ormai solo l'annuncio ufficiale, ma Roberto Donadoni ha già trovato l'accordo con il Bologna per un rinnovo contrattuale fino al 2019. La conferma arriva dalle pagine del Corriere di Bologna.

09:15 Donnarumma, clausola da 100 milioni?

Giornata decisiva per Gigio Donnarumma. In programma c'è un nuovo incontro con Mino Raiola, agente del giocatore, che secondo Il Corriere della Sera vorrebbe inserie una clausola da 100 milioni di euro. Fassone però ha fretta di concludere.

09:00 "Conte-Chelsea, il grande gelo"

Secondo la Gazzetta dello Sport c'è un'aria molto tesa tra Antonio Conte e il Chelsea. Il club non avrebbe gradito la mossa del tecnico, che col famoso sms ha di fatto svelato le intenzioni del club, consentendo alle pretendenti di Diego Costa di ritoccare le offerte al ribasso, mentre dal canto suo Conte non sta vedendo soddisfatte sul mercato le precise richieste di garanzie tecniche per affrontare la prossima stagione da protagonista anche in Champions. È presto per parlare di rottura, ma le acque sono molto agitate.

08:30 Inter, Spalletti vuole Borja Valero

Il nuovo tecnico dei nerazzurri avrebbe chiesto il centrocampista spagnolo. Secondo il Corriere dello Sport, mercoledì c’è stato un incontro tra i vertici nerazzurri e l’entourage del centrocampista iberico per iniziare a sondare la situazione. La Fiorentina ha nell’abbassamento del monte ingaggi uno dei suoi grandi obiettivi per la sessione estiva di calciomercato e proprio lo stipendio di Borja Valero (da 1,7 milioni a stagione) rappresenta una delle voci più pesanti a bilancio. Ci sono i margini per la fumata bianca.

07:40 Sport: "Ultimatum Deulofeu"

Il quotidiano Sport fa il punto sulla questione Gerard Deulofeu, ala in forza al Milan nella scorsa stagione che non ha ancora ricevuto nessuna notizia dai club che potrebbero esercitare un riscatto nei suoi confronti.

07:30 Corriere di Bergamo: "Il Milan rilancia su Conti: tre giovani anziché due"

"Il Milan rilancia su Conti: tre giovani anziché due": i nomi sarebbero quelli di Vido, Felicioli e Pessina. Intanto l'agente del terzino ieri ha dichiarato: "Andrea vuole solo il Milan, sogna di fare il salto di qualità. non sarebbe corretto mettere il veto alla sua cessione"

00:15 lazio, de vrij verso il rinnovo

Stephan De Vrij è pronto a rinnovare il contratto con la Lazio. Nell'accordo prevista anche una clasuola recissoria di 20 milioni, a breve dovrebbe esserci la firma