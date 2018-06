Calciomercato, le trattative di oggi 18 giugno LIVE

08:50 LA SETTIMANA DI SARRI AL CHELSEA

Questa settimana è atteso l'annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore del Chelsea. Per lui contratto triennale da 6 milioni di euro all'anno, Gianfranco Zola sarà il suo vice mentre piacciono Rugani e Higuain dalla Juventus.

08:35 ZAZA, SI' AL TORO

Simone Zaza ha tanto mercato in Italia e, secondo Tuttosport, ha dato il gradimento al Torino nonostante i trascorsi juventini: potrà fare coppia con Belotti mentre nell'affare con il Valencia, che lo ha messo in vendita, potrà rientrare Iago Falque.

08:20 LAZIO-ACERBI, CI SIAMO

La Lazio ha già individuato in Acerbi il sostituto di de Vrij: secondo il Corriere dello Sport, in settimana si può chiudere l'affare con il Sassuolo per 9 milioni di euro. In uscita c'è Felipe.

08:00 PSG, ALTRA FOLLIA IN VISTA

Noncurante dei paletti messi dall'Uefa, il Paris Saint Germain è pronto ad un'altra estate di fuoco: maxi-offerta da 95 milioni di euro per N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea ormai da due stagioni nel mirino dei parigini.