Calciomercato, le trattative di oggi 17 giugno LIVE

14:00 BESIKTAS FORTE SU BRUNO PERES

Non appare più così certo il ritorno di Bruno Peres al Torino. I garanata avevano trovato l'intesa con la Roma (prestito oneroso da 1 milione con obbligo di riscatto a 7): l'affare non è però ancora andato in porto e ora, riferisce Tuttosport, si è inserito il Beiktas che offre un ingaggio più alto al laterale brasiliano.

13:10 ROMA, ANCHE COURTOIS

In casa Roma bloccata la situazione in uscita di Alisson. Il Real Madrid non fa l'affondo decisivo per il portiere, i giallorossi comunque si guardano attorno per il sostituto con Areola in vantaggio su Meret, Monchi potrebbe fare un tentativo anche per Courtois (dipenderà anche da Sarri, destinato al Chelsea).

12:50 "NAINGGOLAN, ACCORDO INTER-ROMA"

Ci siamo per il passaggio di Nainggolan all'Inter. i nerazzurri avrebbero trovato l'accordo con la Roma (affare da 35 milioni, inserimento del giovane Zaniolo come parziale contropartita) per il centrocampista belga che potrebbe sbarcare a Milano per le visite mediche a inizio luglio come riferisce Tuttosport.

12:00 IPOTESI SCAMBIO LAPADULA-DESTRO

Come riporta la Gazzetta dello Sport Genoa e Bologna starebbero studiando uno scambio. Gianluca Lapadula andrebbe in Emilia mentre Mattia Destro farebbe il percorso inverso per vestire la maglia del Grifone.

11:40 ROMA, DI FRANCESCO VERSO IL RINNOVO

Potrebbe arrivare a breve il rinnovo di Eusebio Di Francesco. Il tecnico dovrebbe prolungare fino al 2021 con la Roma: previsto un aumento d'ingaggio fino a quasi 3 milioni (ora ne guadagna 2). Lo riporta il Corriere dello Sport.

11:00 IL BARCELLONA SI FIONDA SU GOLOVIN

La Juventus prova ad accelerare per Golovin (la valutazione di 25 milioni è destinata a salire dopo la grande prestazione contro l'Arabia Saudita) perché sul centrocampista russo c'è anche il Barcellona. Difficile che la trattativa possa andare a buon fine a Mondiale in corso.

10:15 L'INTER INSISTE PER MALCOM

Buone notizie per l'Inter sul fronte Malcom. Il Bordeaux starebbe abbassando le pretese per il 21enne brasiliano e aprirebbe alla possibilità del prestito con diritto di riscatto (a 40 milioni). Il giocatore gradirebbe la destinazione milanese e per lui sarebbe pronto un contratto quinquennale. Lo scrivono Corriere dello Sport e Tuttosport.

09:50 RONALDO, PRESSING DI UNITED E PSG

Manchester United e Psg all'assalto di Cristiano Ronaldo. José Mourinho, arrivato a Mosca, si sarebbe mosso in prima persona per andare in pressing sul connazionale e convincerlo a tornare in Inghilterra (lo Special One ha lo stesso procuratore di CR7, Jorge Mendes) come riferisce il nostro Claudio Raimondi. Il club di Al-Khelaifi, libero in parte dai lacci del Fair Play Finanziario, non sta a guardare e secondo il Corriere dello Sport sarebbe disposto a mettere sul piatto un'offerta da urlo per l'attaccante: 45 milioni di euro all'anno.

09:20 NAPOLI, CONTATTI COL PSG PER AREOLA

Il Napoli avrebbe individuato l'obiettivo numero uno per la porta. Secondo il Corriere dello Sport il club azzurro ha contattato il Psg per Areola, pupillo di Carlo Ancelotti e seguito anche dalla Roma. I parigini sarebbero disposti a trattare sulla base di 20-25 milioni di euro.

09:00 LAZIO-ACERBI, CI SIAMO

Francesco Acerbi si avvicina alla Lazio. Il club biancoceleste è disposto a offrire 10 milioni mentre il Sassuolo ne chiede 15: l'intesa potrebbe essere trovata sulla base di 12-13 milioni. Previsto un vertice tra le due società come riferisce la Gazzetta dello Sport.

08:40 ROMA, SPUNTA PASTORE

Ipotesi suggestiva per la Roma. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport i giallorossi starebbero pensando a Javier Pastore. Il Psg deve vendere (servono 60 milioni di euro entro il 30 giugno) a causa del Fair Play Finanziario e l'argentino sarebbe contento di tornare a giocare in Serie A. Potrebbero essere sufficienti 15-20 milioni ma l'ex Palermo, che prenderebbe il posto di Nainggolan, dovrebbe ridursi l'ingaggio (percepisce attualmente 6 milioni).

08:00 IL PADRE DI MILINKOVIC: "JUVE SQUADRA IDEALE"

Milinkovic-Savic spinto alla Juventus da suo padre Nikola. "Lo vedrei benissimo in bianconero e glielo ho detto più volte. La Juventus sarebbe la squadra ideale, perfetta per lui. A Torino, in una grande società prestigiosa e plurititolata come quella bianconera che da anni domina la scena, avrebbe la possibilità di crescere e migliorare ancora sino ad arrivare alla piena maturità. Dopo tre stagioni a Roma, Sergej conosce alla perfezione il campionato italiano, si è ambientato e integrato alla grande, ha imparato bene la lingua. Con giocatori di altissimo livello come i vari Dybala, Douglas Costa e compagnia lui potrebbe vincere lo Scudetto, la Coppa Italia e dare un importante contributo per trionfare in Champions League, perché no? La Juve va sempre molto lontano in questa competizione", le parole a Tuttosport.