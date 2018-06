Calciomercato, le trattative di oggi 16 giugno LIVE

09:30 Monaco su Mandragora

Il Genoa lavorava alla "recompra" di Mandragora, ma sta per essere beffato dal Monaco, che offre 20 milioni per il centrocampista della Juve. Marotta conta di incassare i soldi necessari dalla sua cessione (e da quella di Sturaro, verosimilmente al Leicester) per andare all'assalto di Joao Cancelo.

09:15 Juve, c'è l'Arsenal su Golovin

Com'era prevedibile, dopo la grande prestazione nell'esordio mondiale contro l'Arabia Saudita, è partita la caccia al russo Alexandr Golovin, l'ala che piace alla Juve. Sul giocatore, secondo Cadena Ser, adesso ci sarebbe l'Arsenal.

09:00 Napoli, spunta Sirigu

L'ultima idea del Napoli per la porta è Salvatore Sirigu: il Torino ha già in casa un potenziale portiere titolare da valorizzare come Milinkovic-Savic, così sarebbe disposto a cedere gli azzurri l'esperto numero uno italiano. "Ancelotti lo conosce bene, lo ha allenato al Psg e sa che sarebbe la soluzione migliore per il dopo-Reina", ha detto il suo procuratore Pallavicino.

08:45 Atalanta, piace Brignola

Enrico Brignola, attaccante classe 1999 del Benevento, è finito nel mirino dell'Atalanta: il giocatore si è rivelato tra le rivelazioni dei sanniti nell'ultimo campionato segnando 3 gol in 18 presenze e guadagnandosi spesso il posto da titolare nonostante la giovane età. Secondo il Corriere di Bergamo, Marino lavora per portarlo a Bergamo come vice di Ilicic e Gomez.

08:30 Il Napoli ha il sì di Fabian Ruiz

Praticamente fatta per l'arrivo di Fabian Ruiz al Napoli: Giuntoli ha ottenuto il sì del giocatore spagnolo per un contratto di 5 anni da 2,5 milioni a stagione, ora aspetta la conclusione dell'operazione Jorginho con il Manchester City per pagare la clausola da 30 milioni al Manchester City.

08:15 Bologna su Dimarco

Secondo il Resto del Carlino, il Bologna è a caccia di un terzino per rinforzare l'organico: l'obiettivo numero uno sarebbe Federico Dimarco, difensore scuola Inter già transitato in A con la maglia dell'Empoli. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Sion.

08:00 Fiorentina su Edmilson

La Fiorentina accelera per Edmilson junior, ala sinistra classe 1994 dello Standard Liegi autore di tre reti nell'ultimo campionato belga: il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2019 ed è valutato dal suo club circa 10 milioni. I viola provano ad abbassare il prezzo offrendo Zekhnini in cambio.