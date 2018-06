Calciomercato, le trattative di oggi 16 giugno LIVE

14:35 Barcellona, Messi consiglia Salah

Dopo avere incassato il "no" secco del francese Antoine Griezmann, il Barcellona punta comunque a rinforzare l'attacco, spostando la propria attenzione su altri big di classe internazionale. Secondo quanto scrive il Sun, Leo Messi ha suggerito alla dirigenza del club blaugrana di ingaggiare Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, che a lungo nel corso della stagione gli ha conteso la Scarpa d'Oro di miglior goleador europeo. L'allenatore dei Reds, Juergen Klopp, tuttavia, ha dichiarato incedibile l'attaccante egiziano, che ha trascinato a suon di gol la 'sua' squadra nella finale di Champions League..

14:00 Tottenham, offerta per Toloi

13:20 United, De Gea rinnova

David De Gea si allontana da Madrid e, di conseguenza, dall'ipotesi di un trasferimento al Real. Il Manchester Evening news scrive che il portiere spagnolo ha accettato un nuovo contratto quinquennale con il Manchester United. Il portiere della Nazionale spagnola, ieri sera protagonista in negativo ai Mondiali nella partita d'esordio contro il Portogallo (con gravissime responsabilità sul secondo gol di Cristiano Ronaldo), è stato accostato al Real Madrid; sembrava che il solo Zinadine Zidane volesse impedire la sua firma. Adesso, anche senza il francese in panchina, il suo futuro con i 'blancos' si allontana nuovamente. A questo punto, la candidatura per un posto fra i pali del Real Madrid del romanista Alisson diventa sempre più probabile.

12:40 Bale, no allo United

Gareth Bale ha rifiutato il trasferimento al Manchester United. Lo scrive il Daily Star, sottolineando come il rifiuto dell'attaccante gallese del Real Madrid abbia gelato le speranze e le attese del club inglese, che puntavano sul suo trasferimento a Old Trafford. Bale, secondo il giornale inglese, avrebbe confidato ai propri amici di essere felice nel Real Madrid e si è detto assolutamente disposto a lavorare con il nuovo allenatore Julen Lopetegui, da poco sbarcato nella 'Casa Blanca'.

12:30 Venezia, arriva un talento del Chelsea

Colpo del Venezia: i lagunari annunciano l'acquisto dell'attaccante Harvey St Clair, classe '98. Il calciatore proveniente dal Chelsea ha sottoscritto con il club lagunare un contratto triennale, con opzione di rinnovo a favore della società. Pochi giorni fa ha fatto il suo esordito con la Nazionale U21 Scozzese, classificatasi quarta al Torneo di Tolone.

12:20 "Pjanic, sarà assalto Barcellona"

In Spagna (lo scrive Mundo Deportivo in prima pagina) sono sicuri: il Barcellona, con i soldi risparmiati per il mancato acquisto di Griezmann, andrà all'assalto di Miralem Pjanic. Difficilmente però la Juventus si priverà del centrocampista bosniaco.

12:00 "Inter su Gundogan"

Come scrive il Manchester Evening News l'Inter starebbe monitorando Ilkay Gundogan. Negli scorsi giorni al City sarebbe arrivata una proposta da 50 milioni da parte del Barcellona per il centrocampista, ritenuto però incedibile dai londinesi.

11:00 Juventus, idea Werner

Non solo Morata e Cavani sul taccuino della Juventus per l'attacco. Secondo quanto riporta Tuttosport i bianconeri seguono anche Timo Werner. Il Lipsia valuta la punta 22enne, nel mirino pure del Bayern Monaco, almeno 50 milioni di euro.

10:15 Lobotka: "Sto trattando con il Napoli"

"Sono in contatto col Napoli da molto tempo. Stiamo ancora negoziando. Mi piacerebbe andarci, è un club eccellente, con un ottimo allenatore ed è regolarmente nelle coppe europee". Lo ha detto il centrocampista slovacco Stanislav Lobotka in un'intervista al quotidiano Pravda. Lobotka, 24 anni, ha ammesso che " Il Celta ha detto che se arriva un'offerta importante non ha problemi a cedermi. Ma deve essere adeguata, anche perché ho firmato un rinnovo. Entro la fine di giugno sapremo. Oltre al Napoli c'è un altro club inglese, ma non è così calda come pista. Il Napoli punta ogni anno allo scudetto, sarebbe un passo avanti per me. Me ne ha parlato anche Hamsik, sono attratto dal Napoli. Ne abbiamo discusso, sarebbe bello giocare con lui anche in un club, oltre che in Nazionale. Il Napoli gioca la palla, imposta il gioco. Con Hamsik abbiamo parlato anche di Sarri, l'ex allenatore".

09:30 Monaco su Mandragora

Il Genoa lavorava alla "recompra" di Mandragora, ma sta per essere beffato dal Monaco, che offre 20 milioni per il centrocampista della Juve. Marotta conta di incassare i soldi necessari dalla sua cessione (e da quella di Sturaro, verosimilmente al Leicester) per andare all'assalto di Joao Cancelo.

09:15 Juve, c'è l'Arsenal su Golovin

Com'era prevedibile, dopo la grande prestazione nell'esordio mondiale contro l'Arabia Saudita, è partita la caccia al russo Alexandr Golovin, l'ala che piace alla Juve. Sul giocatore, secondo Cadena Ser, adesso ci sarebbe l'Arsenal.

09:00 Napoli, spunta Sirigu

L'ultima idea del Napoli per la porta è Salvatore Sirigu: il Torino ha già in casa un potenziale portiere titolare da valorizzare come Milinkovic-Savic, così sarebbe disposto a cedere gli azzurri l'esperto numero uno italiano. "Ancelotti lo conosce bene, lo ha allenato al Psg e sa che sarebbe la soluzione migliore per il dopo-Reina", ha detto il suo procuratore Pallavicino.

08:45 Atalanta, piace Brignola

Enrico Brignola, attaccante classe 1999 del Benevento, è finito nel mirino dell'Atalanta: il giocatore si è rivelato tra le rivelazioni dei sanniti nell'ultimo campionato segnando 3 gol in 18 presenze e guadagnandosi spesso il posto da titolare nonostante la giovane età. Secondo il Corriere di Bergamo, Marino lavora per portarlo a Bergamo come vice di Ilicic e Gomez.

08:30 Il Napoli ha il sì di Fabian Ruiz

Praticamente fatta per l'arrivo di Fabian Ruiz al Napoli: Giuntoli ha ottenuto il sì del giocatore spagnolo per un contratto di 5 anni da 2,5 milioni a stagione, ora aspetta la conclusione dell'operazione Jorginho con il Manchester City per pagare la clausola da 30 milioni al Manchester City.

08:15 Bologna su Dimarco

Secondo il Resto del Carlino, il Bologna è a caccia di un terzino per rinforzare l'organico: l'obiettivo numero uno sarebbe Federico Dimarco, difensore scuola Inter già transitato in A con la maglia dell'Empoli. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Sion.

08:00 Fiorentina su Edmilson

La Fiorentina accelera per Edmilson junior, ala sinistra classe 1994 dello Standard Liegi autore di tre reti nell'ultimo campionato belga: il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2019 ed è valutato dal suo club circa 10 milioni. I viola provano ad abbassare il prezzo offrendo Zekhnini in cambio.