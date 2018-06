Calciomercato, le trattative di oggi 15 giugno LIVE

10:40 Bielsa al Leeds: ufficiale

| From @CANOBoficial to @LUFC, find out more about our new head coach Marcelo Bielsa — Leeds United (@LUFC) 15 giugno 2018

10:00 Fiorentina, Hancko fa le visite

Visite mediche in corso per David Hancko, difensore centrale slovacco classe 1997 acquistato dalla Fiorentina per 3 milioni di euro. Arriva dallo Zilina, è uno dei talenti più promettenti della sua età.

09:15 Napoli, spunta Seri

Ha sognato a lungo il Barcellona la scorsa state, poi è sfumato tutto e oggi Jean-Michel Seri resta uno dei nomi più appetibili sul mercato europeo. Il centrocampista del Nizza è in cima alla lista dei desideri di Ancelotti come sostituto di Jorginho, diretto al Manchester City. "Il ragazzo vuole il Napoli, non ci sarebbero problemi per i diritti di immagine", ha detto l'agente Mala a calcionapoli.it. Il problema è la clausola rescissoria da 40 milioni.

09:00 Zola vice-Sarri

Sarri è sempre più vicino al Chelsea: il conto alla rovescia per l'arrivo dell'ormai ex tecnico del Napoli è partito e si va delineando anche il possibile staff. Accanto a lui, come assistente, dovrebbe esserci Gianfranco Zola, che ai Blues, da giocatore, è stato una bandiera.

08:45 Napoli su Keylor Navas

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Keylor Navas secondo il Corriere dello Sport. Quasi sfumato Leno, che si sta accordando con l'Arsenal, in attesa di capire le intenzioni di Areola (che potrebbe restare al Psg anche insieme a Buffon) e quelle di Rui Patricio (in causa con lo Sporting Lisbona), Giuntoli si cautela e potrebbe sfruttare il fattore Ancelotti per portare il portiere del Real Madrid in Serie A.

08:30 Muro Juve su Rugani

Le voci su un interessamento del Chelsea per Daniele Rugani, soprattutto se ai Blues dovesse arrivare Sarri, si fanno sempre più insistenti. Dalla Juve, tuttavia, fanno sapere che il giocatore non è sul mercato e che servirebbero 40 milioni (oltre alla volontà del giocatore) per portarlo via da Torino.

08:15 Inter, Candreva rinnova

Antonio Candreva rinnova il contratto con l'Inter fino al 2021: l'esterno destro di centrocampo prolunga di una stagione l'accordo già esistente, ma il suo futuro resta comunque in bilico. La firma è servita più che altro per discorsi di bilancio, tra valore dell'ammortamento e soprattutto un ingaggio spalmato su più anni, ma se dovessero arrivare offerte per il giocatore, l'Inter le prenderà in considerazione.

08:00 Inter su Aleix Vidal

Secondo la Gazzetta dell Sport, l'Inter punta su Aleix Vidal per colmare il vuoto lasciato dall'addio di Cancelo, per il quale non è stata esercitata l'opzione di riscatto. Il terzino destro del Barcellona ha trovato poco spazio nell'ultima stagione e a 29 anni (da compiere ad agosto) avrebbe la possibilità di rilanciarsi in nerazzurro. L'operazione non è costosa: possibile un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni.