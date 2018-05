Calciomercato, le trattative di giovedì 31 maggio LIVE

09:30 Real e Barça su Pjanic

La voce arriva dalla Spagna: "Real Madrid e Barcellona vogliono Pjanic". Che il centrocampista bosniaco sia sempre piaciuto ai due più grandi club del mondo è cosa nota, soprattutto ai catalani. La Juve non lo cede per meno di 70 milioni e al momento sembra improbabile la sua partenza: se l'operazione dovesse davvero concretizzarsi, Modric sarebbe il principato candidato a sostituire Pjanic.

09:15 Milinkovic, la Juve ci prova

Secondo Tuttosport, la Juventus non molla la presa su Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio. Lotito ha sfidato i bianconeri rivelando che non avrebbero i soldi per acquistare il fuoriclasse serbo, ma stando al quotidiano torinese, la cessione di Higuain consentirebbe al club di eliminare dal bilancio una voce pesante relativa all'ingaggio, affondando così il colpo sul gioiello biancoceleste.

09:00 Milan su Mascarenhas

Mascarenhas è il nome nuovo nel mercato del Milan. Secondo Globoesporte ci sarebbero anche i rossoneri sul terzino sinistro del Fluminense che a luglio compirà 20 anni. Il suo agente, Marcelo Robalinho, nei giorni scorsi è stato in Europa: anche Sampdoria, Fiorentina e Benfica avrebbero mostrato interesse per il giocatore.

08:45 Cagliari-Maran, è fatta

Il Cagliari ha scelto l'allenatore della prossima stagione: dopo aver salutato Diego Lopez, Giulini affiderà la panchina della propria squadra a Rolando Maran. L'ex tecnico del Chievo ha vinto la concorrenza di Juric, a giorni verrà dato l'annuncio ufficiale.

08:30 Inter a casa Dembelé

"Inter a casa Dembelé". Secondo il Corriere dello Sport, i dirigenti Ausilio e Gardini sono a Londra per trattare Moussa Dembelé col Tottenham: il centrocampista compirà 31 anni a luglio e ha un contratto in scadenza nel 2019, motivo per cui i nerazzurri sperano di ottenere uno sconto anche attraverso il sì del giocatore, passandro dai 30 milioni chiesti dagli Spurs a una cifra più bassa, intorno ai 20.