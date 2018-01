Calciomercato, le trattative della giornata LIVE

09:45 Il Psg molla Dybala

Il Psg si ritira dalla corsa per Paulo Dybala. "La verità è che ci sono un sacco di buoni giocatori nella vostra serie A, non solo Dybala - ha detto Nasser Al Khleaifi a La Stampa -. Se saremo interessati a lui chiameremo la Juventus... Agnelli è un caro amico, ci siamo sentiti altre volte, ma posso dirle che non è Dybala, al momento, la chiave per il futuro del Psg".

09:20 Celta, adios Guidetti

Cambia squadra John Guidetti, attaccante della nazionale svedese: lascia il Celta Vigo, dove nei primi mesi di campionato ha collezionato 8 presenze senza mai segnare, e va in prestito all'Alaves terzultimo in classifica. La sua avventura in Liga continua dunque in un'altra squadra con un obiettivo diverso: la salvezza.

08:55 Sneijder-Al Gharafa, ufficiale

Wesley Sneijder saluta ufficialmente il Nizza e proseguirà la sua carriera in Qatar, all'Al Gharafa. L'ex trequartista dell'Inter ha firmato per un anno e mezzo dopo l'esperienza deludente in Ligue 1, dove ha giocato appena 5 partite.

08:45 Il Barcellona scarica Deulofeu

Il Barcellona scarica Deulofeu, che potrebbe tornare in Italia, all'Inter, dopo l'esperienza al Milan. "Ci sono molti giocatori in rosa - ha detto Amor -. Alcuni rientrano nei piani, altri no. Deulofeu al momento è tra questi e dovrà aspettare la sua occasione. Per capire al meglio quale sarà il suo futuro dovremo aspettare i prossimi giorni".

08:30 Parma, arriva Da Cruz

Colpo del Parma per provare ad acciuffare la promozione in Serie A: dal Novara arriva Alessio Da Cruz, esterno d'attacco olandese classe 1997 che al primo anno in Italia ha segnato 5 gol in Serie B.

08:15 Juve, spunta Ozil

Secondo il Corriere dello Sport, la Juve segue Mesut Ozil, trequartista 29enne in scadenza di contratto con l'Arsenal. Su di lui è in vantaggio il Manchester United, ma i bianconeri provano a inserirsi: il tedesco re degli assist della Premier negli ultimi anni si libera a parametro zero a fine stagione, la spunterà chi gli offrirà un contratto migliore.