Calciomercato, le trattative della giornata LIVE

12:30 MAURICIO: "LAZIO, VOGLIO ANDARMENE"

Mauricio vuole lasciare la Lazio, ecco le parole al brasiliano Lance: "Ho già parlato con la società e non ho intenzione di restare. Ho offerte da Spagna, Turchia e Russia dove, dopo il titolo vinto con lo Spartak Mosca, sono molto apprezzato".

12:00 PORTO, REINA PER IL DOPO CASILLAS

Secondo Don Balon, sarebbe Pepe Reina il probabile successore di Iker Casillas (contratto scaduto e non rinnovato, potrebbe tornare in Spagna) al Porto. Il preferito del Napoli sarebbe invece Rulli della Real Sociedad, dove potrebbe finire proprio Casillas.

11:00 Milan-Donnarumma, lunedì l'incontro

Sarebbe molto probabilmente lunedì il giorno del nuovo incontro tra Mino Raiola e i dirigenti del Milan per discutere del rinnovo di Gigio Donnarumma. Mentre il giocatore è impegnato a preparare gli esami di maturità, sarà soltanto il suo agente a vedere Mirabelli e Fassone per avviare la trattativa vera e proprio sul nuovo contratto da 5 milioni a stagione.

10:00 Arsenal, 145 milioni per Mbappé

Il Sunday Mirror all'attacco: secondo il tabloid britannico, l'Arsenal sarebbe pronto a presentare una super offerta per Kylian Mbappé, pari a 125 milioni di sterline, circa 145 milioni di euro. Senza la Champions e con il Real Madrid primo concorrente, alzare il tiro per l'attaccante del Monaco è obbligatorio. Intanto il giocatore ha tolto il riferimento del club monegasco sul suo profilo Twitter....

09:15 Chievo, tentativo per Grassi

Alberto Grassi è rientrato al Napoli e sarà a disposizione di Sarri in ritiro: difficilmente, però, resterà in azzurro a lungo. L'anno scorso è tornato all'Atalanta, dove ha avuto spazio soprattutto nel finale di stagione, in questa stagione potrebbe vestire la maglia del Chievo che l'ha chiesto in prestito agli azzurri.

09:00 Ceballos, sfida Juve-Real-Barça

Dani Ceballos è uno degli uomini mercato dell'estate: il centrocampista mvp dell'Europeo Under 21 ha una clausola rescissoria irrisoria pensando ai prezzi che girano in questa sessione e costa appena 15 milioni. Il Betis, tuttavia, probabilmente ne incasserà di più visto l'asta che sta nascendo per questo giocatore. Su di lui ci sono Real Madrid, Barcellona e, secondo Mundo Deportivo, anche la Juve.

08:45 Barça su Bonucci

Secondo quanto scrive Tuttosport, la vera insidia per la Juve arriverebbe da Barcellona e non dall'Inghilterra: i catalani, infatti, sarebbero pronti a presentare un'offerta per Leonardo Bonucci, che sembrava gradire soprattutto un trasferimento in Premier League, a Manchester City e Chelsea. I bianconeri, ovviamente, non vogliono cedere il leader della difesa, ma sarebbero pronti a intavolare una trattativa nel caso in cui il giocatore dovesse accettare la corte del Barça.

08:30 Roma, fari su Lucas Moura

Ora che le casse sono sufficientemente piene, la Roma è pronta a fare affari anche in entrata dopo aver già chiuso per Moreno e Gonalons: il primo grande investimento, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere Lucas Moura. Monchi ne ha parlato con il d.s. del Psg, Antero, avviando così una trattativa che non sarà comunque semplice: i francesi hanno pagato l'esterno d'attacco 45 milioni nel gennaio del 2013, non lo cedono a meno di 30.