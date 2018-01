Calciomercato, le trattative del 30 gennaio LIVE

12:45 CONTE PREFERISCE LLORENTE

Perso Dzeko, il Chelsea aveva virato le sue attenzioni su Giroud in uscita dall'Arsenal dopo l'arrivo quasi ufficiale di Aubameyang. Ma Conte preferirebbe un suo pupillo allenato ai tempi della Juventus: Fernando Llorente che sta trovando poco minutaggio al Tottenham.

12:20 CHELSEA, EMERSON A LONDRA

Sfumato Dzeko, il Chelsea prende comunque Emerson Palmieri: il brasiliano ha lasciato Trigoria dirigendosi a Londra. Visite mediche e firme, ai giallorossi 20 milioni più 8 di bonus.

11:50 cristante: "Juve? mi piace la premier"

Bryan Cristante, centrocampista classe 1995 rivelazione dell'Atalanta, ha parlato al Corriere della Sera del suo futuro: "Mi vuole la Juve? Non so. La mia estate di mercato dipenderà dai prossimi cinque mesi con l'Atalanta. Ma non escludo la Premier League un giorno: mi piace e mi pare adatta alle mie qualità tecniche e fisiche. Bisogna credere sempre in se stessi e lavorare senza ascoltare ciò che dicono di te. Quando mi segavano dandomi dello scarso io sapevo quanto valevo e davo retta solo ai miei e al tecnico. Altri compagni bravissimi non si sono tappati le orecchie e si sono persi per strada. Io per ora vado in campo a lavorare come sempre, poi chissà".

11:45 verona, zuculini al river plate

Adesso è ufficiale. Bruno Zuculini lascia l'Hellas Verona e firma con il River Plate. Dopo aver sostenuto le visite mediche, il centrocampista classe '93 ha firmato il contratto che lo legherà ai Millonarios fino al 2022.

11:20 ternana, il saluto di pochesci ai tifosi

Dopo l'esonero da parte della Ternana arrivato a sorpresa ieri sera, il tecnico Sandro Pochesci attraverso i social ha voluto salutare i tifosi rossoverdi: "Grazie Ternani! Mi avete fatto sognare, gioire, piangere, ridere, oggi mi avete fatto capire che a Terni c'è gente come me - si legge ancora - Avrete un tifoso in più, i ragazzi vi daranno tutto. Siete unici e veri in un mondo di falsi”.

11:00 benevento, arriva puggioni

Christian Puggioni è vicinissimo a vestire la maglia del Benevento. Il club sannita sta cercando da giorni un portiere e questa mattina ci sono stati alcuni contatti che hanno avvicinato il secondo portiere della Sampdoria alla squadra di De Zerbi. Previsti sviluppi nelle prossime ore.

10:30 IL NAPOLI ATTENDE POLITANO

La Juventus ha ribadito di non voler acquistare nessuno a gennaio, il Napoli attende quindi la risposta del Sassuolo per Politano: l'offerta è di 20 milioni di euro più il prestito di 18 mesi di Ounas (valore circa un milione) e la possibilità, la prossima estate, di avere uno tra Ciciretti e Inglese. La richiesta del Sassuolo era di 25 milioni.

10:15 INTER, ALTRI CONTATTI PER PASTORE

Continuano i contatti tra Inter e Paris Saint Germain per Pastore, nonostante le frenate di Ausilio e Sabatini. L'agente del Flaco rimane a Milano, segnale che la trattativa rimane viva, anche se sempre difficile. La proposta nerazzurra prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro più diritto di riscatto a 27, i francesi vorrebbero una cifra iniziale più alta (il doppio): in giornata attesi altri sviluppi.

10:00 ROMA, LAXALT PIANO B

Dopo l'uscita di Emerson, destinato al Chelsea, anche Bruno Peres potrebbe partire dalla Roma: idea scambio con Laxalt ma il brasiliano non sarebbe entusiasta di andare al Genoa. In ogni caso, Aleix Vidal (Barcellona) rimane la prima scelta di Monchi.

09:30 FIORENTINA, ECCO DABO

09:00 "POLITANO? VUOLE UN GRANDE CLUB"

Così Carnevali, ds del Sassuolo, su Politano: "Lui ha la volontà di andare in un grande club, non so poi se il Napoli o altre, perché non c’è solo in Napoli di mezzo. Di solito nel mese di gennaio evitiamo di cedere i giocatori che riteniamo importanti come abbiamo fatto con Zaza e con Defrel. La Juve è interessata al giocatore, non lo dobbiamo nascondere ma non stiamo a discutere l’aspetto economico".

08:30 "CR7 NON VUOLE ICARDI"

Secondo Diariogol, il trasferimento di Icardi al Real Madrid non avverrà in ogni caso a gennaio: Zidane non vuole nuove attaccanti e lo stesso Cristiano Ronaldo (che da sempre ha un ottimo rapporto con Benzema) avrebbe posto un veto all'arrivo del capitano dell'Inter.

08:15 MILAN, PALETTA RESCINDE

Gabriel Paletta ha rescisso il contratto con il Milan ed è libero di trovarsi una nuova squadra: per il difensore argentino c'è la pista Fenerbahce, il club rossonero risparmia gli ultimi mesi di contratto (che era in scadenza a fine giugno)