Calciomercato, le trattative del 29 gennaio LIVE

18:00 sturridge-WBA, è fatta

Per l'Inter sfuma definitivamente la pista Daniel Sturridge. Come riporta il Telegraph, infatti, è ormai fatta per il prestito con diritto di riscatto dell'attaccante del Liverpool al West Bromwich Albion. Il nazionale inglese già nelle prossime ore svolgerà le visite mediche col suo nuovo club.

17:50 united, mourinho scarica Ibrahimovic

"Ibrahimovic vuole andare in America? È libero di farlo". Josè Mourinho scarica lo svedese, che, secondo rumors provenienti dagli Stati Uniti, sarebbe tentato da un'avventura nei LA Galaxy. "Zlatan ha ancora un altro anno di contratto ma se è vero che vuole terminare la carriera in un altro club, in un'altra nazione, noi siamo qui per agevolarlo non per metterlo in difficoltà", ha detto ancora il tecnico dello United.

17:30 napoli, proposta indecente per ghoulam

Secondo le indiscrezioni riportate dai media spagnoli, il Manchester United avrebbe intenzione di presentare un'offerta da 60 milioni di euro al Napoli per il terzino Faouzi Ghoulam, attualmente fermo ai box a causa di un grave infortunio. Un'offerta che se confermata sarebbe molto difficile da rifiutare per gli azzurri, che avrebbero già individuato in Grimaldo il sostituto dell'algerino.

17:15 GENOA SU BISOLI

Il Genoa sta trattando con il Brescia il centrocampista Dimitri Bisoli, profilo che piace molto a Ballardini.

17:00 IL CITY PAGA LA CLAUSOLA PER LAPORTE

Laporte abona la cláusula de rescisión https://t.co/WIIcwSCqM9 #athletic — Athletic Club (@AthleticClub) 29 gennaio 2018

15:40 Julio Cesar al Flamengo

L'ex portiere dell'Inter, Julio Cesar, riparte dal Flamengo: il club brasiliano ha annunciato l'arrivo del numero uno che due mesi fa aveva dato l'addio al Benfica tra le lacrime.

O goleiro Julio Cesar está de volta ao Flamengo e será apresentado no Ninho do Urubu, ao meio-dia. Bem-vindo de volta! #BemVindoJulioCesar pic.twitter.com/i2sj834cKf — Flamengo (@Flamengo) 29 gennaio 2018

15:30 Vagner Love al Besiktas

Vagner Love, 33 anni, è il nuovo attaccante del Besiktas. Il brasiliano cambia squadra, non paese: arriva dall'Alanyaspor, dove ha segnato 10 gol nella prima parte di stagione. L'ex centravanti della Seleçao potrà giocare anche in Champions. Per lui un annuncio originale sui social network.



They say love exists only in the movies...

Aşk sadece filmlerde olur derler... #love #ComeToBeşiktaş #Beşiktaş pic.twitter.com/ve7cK1tr2z — Beşiktaş JK (@Besiktas) 29 gennaio 2018

15:15 Spal, ceduto Bellemo

15:00 Genoa, salta El Yamiq

Salta l'acquisto di Jawa El Yamiq da parte del Genoa: i rossoblù avevano di fatto già trovato l'accordo col difensore marocchino in arrivo dal Raja Casablanca e compagno di reparto di Benatia in nazionale, ma si sono tirati indietro.

14:45 Fenerbahce su Paletta

Gabriel Paletta potrebbe lasciare la Serie A: il difensore italo-argentino è richiesto dal Fenerbahce dopo 6 mesi di quasi sola tribuna al Milan. Paletta compirà 32 anni a febbraio: l'anno scorso si era guadagnato un posto da titolare in rossonero, in questa stagione non ha mai messo il piede in campo in campionato.

14:30 Deulofeu vicinissimo al Watford

Gerard Deulofeu è vicinissimo al Watford: il club della famiglia Pozzo vuole riportare l'ex milanista in Premier League dove ha già giocato (senza mai entusiasmare) con l'Everton. L'esterno offensivo catalano, in uscita dal Barcellona, era stato accostato a Napoli, Inter e Roma in questa sessione di mercato, ma alla fine non si è concretizzata nessuna delle trattative con i club di A.

14:00 PIQUE', RINNOVO UFFICIALE

📄🖊 It's official - @3gerardpique has signed a new Barça contract until 2022!

🔵🔴 #Piqué2022 pic.twitter.com/p8ECSx1wkH — FC Barcelona (@FCBarcelona) 29 gennaio 2018

13:45 MAROTTA AGGIORNA SU EMRE CAN

Giuseppe Marotta ha parlato a RMC Sport a proposito di un obiettivo caldo della Juventus in vista dell'estate: "Abbiamo avviato i contatti per Emre Can, ma la trattativa non è ancora conclusa". Il centrocampista è in scadenza a giugno con il Liverpool.

13:20 Sturridge, c'è Benitez

Rafa Benitez prova lo "sgambetto" all'Inter: secondo quanto riportato in Inghilterra, il Newcastle avrebbe chiesto informazioni al Liverpool per il prestito di Daniel Sturridge. L'attaccante piace anche ai nerazzurri, ma il suo arrivo in Italia è legato alla partenza, quasi impossibile, di Eder.

13:10 Genoa, riecco Hiljemark

Visite mediche per Oscar Hiljemark, che lascia il Panathinaikos e torna al Genoa dopo soli 6 mesi: "Sono felice di essere di nuovo qui. In Grecia sono stato bene, ma ho parlato con Ballardini, mi ha detto che mi rivoleva e per me tornare era perfetto: io voglio giocare in Serie A e per il Genoa".

12:50 Benevento, addio Puscas: va a Novara

12:30 CROTONE, ARRIVA ZANELLATO

Vicina la fumata bianca tra Milan e Crotone per Zanellato: il giovane centrocampista partirà in prestito per 300 mila euro con obbligo di riscatto e il 50 percento della eventuale futura rivendita sarà in favore dei rossoneri.

11:15 Atalanta, c'è Mattiello

Federico Mattiello sta sostenendo le visite mediche con l'Atalanta: il giocatore è stato acquistato a titolo definitivo dalla Juve, che è proprietaria del cartellino e ha tenuto il diritto di "recompra". Mattiello ora è alla Spal e non è ancora chiaro se resterà fino a fine stagione.

11:00 Ibra, addio Manchester

Si fa sempre più strada l'ipotesi che Zlatan Ibrahimovic lasci subito il Manchester United: l'attaccante, ancora fuori per infortunio per una ricaduta dopo il lungo stop dovuto alla rottura del crociato rimediata in primavera, potrebbe andare ai Los Angeles Galaxy, in Mls.

10:45 Inter-Pastore, c'è ancora margine

Marcelo Simonian, agente di Javier Pastore, non chiude le porte a un possibile arrivo del trequartista all'Inter: "Javier non è in vendita - ha spiegato -, voglio chiarirlo. Ma il Psg non si opporrebbe a una soluzione che farebbe la sua felicità".

10:30 Toro: Ljajic sì, Donsah forse

Urbano Cairo fa il punto della situazione sul mercato del Torino: "Abbiamo rifiutato importanti offerte per Ljajic, il suo utilizzo è nella sfera decisionale del mister. Donsah? Ci stiamo ragionando ma non è detto che arrivi"

10:15 "Zaza-Roma? Non so nulla"

Il padre di Simone Zaza smentisce parzialmente l'ipotesi Roma che si è fatta strada nelle ultime ore: "Non ne sappiamo assolutamente nulla - ha spiegato -. Simone sta benissimo in Spagna e al Valencia". Di recente, tuttavia, l'ex attaccante di Sassuolo e Juve non ha trovato più spazio da titolare.

10:00 Dzeko, più Roma che Chelsea

A due giorni dalla fine del mercato sembra sempre più probabile che Edin Dzeko resti a Roma. Il bosniaco non ha trovato l'accordo col Chelsea nei giorni scorsi e ormai pare destinato a proseguire la sua avventura in giallorosso.

09:45 Sturridge aspetta Eder

L'Inter non ha mollato la presa su Sturridge, ma è tutto legato alla cessione di Eder. L'italo-brasiliano, però, ha rifiutato il Crystal Palace, e negli ultimi giorni Zenit e Sampdoria, gli unici club che il giocatore avrebbe accettato, non si sono fatti avanti.

09:30 Aristoteles addio

Non sarà la saudade a portarlo via, come accadde con il protagonista di "L'allenatore nel pallone", ma lo scarso adattamento alla Serie A: Aristoteles Romero, centrocampista del Crotone, è vicino all'addio. Potrebbe andare all'Aek Atene insieme a Tonev, ma su di lui ci sono anche Getafe e Videoton.

09:15 Spal, arriva Bonifazi

La Spal è vicina all'acquisto di un difensore che completerà l'organico a disposizione di Leonardo Semplici: si tratta di Kevin Bonifazi, classe 1996, che ha già giocato in prestito a Ferrara l'anno scorso. In questa stagione non è mai sceso in campo al Torino.

09:00 Cagliari tra Rigoni e Acquah

Il Cagliari va a caccia di un centrocampista: la prima scelta è Acquah, che lascerebbe il Torino se dovesse andare in porto l'acquisto di Donsah dal Bologna; l'alternativa è Rigoni del Genoa.

08:45 Inter, casting mediano

Secondo la Gazzetta dello Sport Luciano Spalletti insiste con il club per avere anche un mediano oltre a Pastore. Dopo il no di Suning per Ramires, i nomi caldi sono quelli di Thomas (Atletico Madrid), Bissouma (Lille), Cyprien (Nizza), William Carvalho (Sporting), Fabian Ruiz (Betis) e Manuel Fernandes (Lokomotiv Mosca).

08:30 Politano, si decide oggi

La Juventus non dovrebbe comprare nessuno anche in caso di intervento per Cuadrado, in mattina ci sono stati comunque contatti con il Sassuolo per Politano. Il giocatore è richiesto anche dal Napoli e ha già manifestato al club il desiderio di trasferirsi in azzurro. I tempi stringono, alla fine potrebbe anche rimanere in Emilia.

08:15 Torino, Cairo trattiene Ljajic

Adem Ljajic sembrava vicino allo Spartak Mosca, ma secondo quanto riporta Tuttosport, Urbano Cairo, presidente del Torino, avrebbe espresso l'intenzione di trattenere il giocatore in granata: "Giocherà, avrà le sue chance per mettersi in mostra". Il timore di Ljajic è quello di arrivare al Mondiale in condizioni fisiche non ottimali visto che con Mazzarri non sta trovando spazio.