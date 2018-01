Calciomercato, le trattative del 20 gennaio LIVE

13:15 CITY, DE BRUYNE VERSO IL RINNOVO

Kevin De Bruyne sta vivendo una grande stagione con Pep Guardiola nelle file del Manchester City. Nel club viene considerato un giocatore-chiave, per questo è molto probabile che si arrivi a un accordo per il rinnovo del contratto. L'attuale accordo scadrà nel giugno 2021, ma il giocatore sembra intenzionato a prolungare fino al 2024. Nelle stagioni a venire il salario del nazionale belga sarà di 300 mila euro a settimana (227 mila di stipendio più i diritti d'immagine), poco più di 15 milioni all'anno

12:45 MILAN, GOMEZ FA MURO

Continua il tira e molla tra Milan e Boca Juniors per Gustavo Gomez. Gli argentini propongono un prestito oneroso con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, i rossoneri vogliono cederlo a titolo definitivo per 7-8 milioni. Il difensore potrebbe anche forzare la mano per essere ceduto al Boca, secondo il Corriere dello Sport potrebbe anche disertare la rifinitura in vista della trasferta di Cagliari.

12:15 JUVENTUS VICINA AD HAN

Secondo il Corriere dello Sport, intesa molto vicina tra Cagliari e Kwang-Song Han: l'attaccante nordcoreano è valutato 10 milioni di euro, i bianconeri mettono sul piatto 5 milioni e sperano di inserire alcune contropartite tra le quali Cerri (in prestito al Perugia) e Caligara (in Primavera) per far quadrare i conti.

11:30 JOAO MARIO-WEST HAM A PICCOLI PASSI

Continua l'interesse del West Ham per Joao Mario. Il portoghese non scarta l'opzione Hammers ma vorrebbe un club che gioca in Champions League: per adesso non ancora trovato accordo con Inter e giocatore.

10:30 PSG, OBIETTIVO GUARDIOLA

Dopo il raggiunto accordo fra Josè Mourinho e il Manchester United, per prolungare il rapporto di collaborazione, il Paris Saint-Germain ha cambiato obiettivo per il futuro della propria panchina, attualmente occupata da Unai Emery, virando con decisione su Pep Guardiola, ora al Manchester City. Lo scrive il Mirror, che parla di un contatto già avvenuto fra i dirigenti del club francese e l'allenatore catalano, il cui contratto con i 'Citizens' scadrà il 30 giugno dell'anno prossimo.

10:00 INTER, OTTIMISMO PER STURRIDGE

Inter, passi avanti per Sturridge: trovato l'accordo con il giocatore, che ha accettato l'offerta nerazzurra. Rimane però ampio il divario di valutazione tra le due società: fermo restando il prestito con diritto di riscatto, il Liverpool lo vorrebbe a quota 40 milioni di euro mentre l'Inter è sui 25.

09:30 IL DORTMUND PUNTA ZAPATA

Intrigo di punte sull'asse Dortmund-Genova-Milano: in caso di partenza di Aubameyang, il Borussia potrebbe bussare a casa Sampdoria per Duvan Zapata (già avviati i primi contatti tra intermediari). Ferrero a quel punto chiederebbe la disponibilità all'Inter di cedere Eder, per l'italo-brasiliano sarebbe un ritorno in blucerchiato.

09:00 BARZAGLI VICINO AL RINNOVO

Un altro anno insieme, sarebbe il nono: Juventus e Barzagli sono vicini all'intesa per il rinnovo di contratto del 36enne difensore.

08:30 INTER-ROMA, OCCHIO A ICARDI-DZEKO

Il Corriere dello Sport anticipa Inter-Roma puntando sui bomber Icardi-Dzeko ricordando come ci saranno almeno altri due spettatori interessati: il Real Madrid, che in estate potrebbe pagare la clausola di 110 milioni di euro ai nerazzurri, e il Chelsea che ha offerto 30 milioni per il bosniaco e attende la risposta dei giallorossi.

08:00 IL MILAN TENTA SARRI

Secondo Tuttosport, Milan attento alla situazione di Maurizio Sarri: se non arriverà il rinnovo con il Napoli, possibile pagamento della clausola di 8 milioni mentre al tecnico sarà offerto un contratto da 3-3,5 milioni di euro (ora ne prende 1,75più bonus).