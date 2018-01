Calciomercato, le trattative del 18 gennaio LIVE

12:45 Cagliari, doppio colpo

Nuovo rinforzo per il Cagliari: arriva in Sardegna il difensore esterno sinistro Charalampos Lykogiannis, classe 1993. Si attende soltanto la conferma che arriverà dopo le visite mediche. Il giocatore arriva dallo Sturm Graz, che gioca nel campionato austriaco. Sulla carta dovrebbe occupare la posizione in campo ora ricoperta da Padoin con l'ex juventino riportato tra i tre di centrocampo. Lykogiannis, cresciuto nell'Olympiakos, ha fatto la trafila nelle nazionali giovanili del suo paese e vanta anche una presenza nella nazionale maggiore. Dato in arrivo dalla Colombia anche l'attaccante Damir Ceter: si attende soltanto l'annuncio ufficiale del club rossoblu. Classe 1997, alto 1,89, arriva dall'Independiente Santa Fe.

12:30 Spal: Mora sul mercato, Salamon no

Il d.s. Vagnati ha fatto il punto sul mercato della Spal: "Nomi altisonanti come quelli di Babacar non sono realistici, arriverà un centrocampista, spero già nelle prossime ore. Bellemo, Della Giovanna ed uno dei nostri portieri andranno a fare esperienza altrove, così come Konate. Mora ha diverse richieste e stiamo aspettando anche le sue valutazioni, dispiace perché ha fatto tantissimo per la Spal ma per la salvezza dobbiamo mettere da parte il passato e l'affetto. Per Salamon è arrivata una richiesta superiore ai due milioni e mezzo di euro ma non abbiamo bisogno di lucrare e per ora rimane con noi".

12:15 Ciciretti-Parma, è ufficiale

12:00 Rafinha, pressing al Barcellona

Mazinho, padre di Rafinha, incontrerà i dirigenti del Barcellona: l'obiettivo è mettere pressione al club blaugrana e indurlo ad accettare l'offerta dell'Inter per il figlio. Il centrocampista brasiliano ha giocato ieri la sua prima partita stagionale, entrando in campo a 12 minuti dal termine nella gara di Coppa del Re contro l'Espanyol.

11:45 Napoli-Younes, si complica

Il Napoli sembrava avere in pugno Amin Younes per giugno, ma l'offerta di un club inglese arrivata all'Ajax rischia di far saltare i piani: gli olandesi, infatti, potrebbero cedere il tedesco adesso per non perderlo a parametro zero quest'estate. Giuntoli, dunque, potrebbe essere costretto ad accelerare i tempi e portare l'esterno a gennaio in Italia.

11:30 Fiorentina, Kukovec è ufficiale

La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto di Nino Kukovec, attaccante classe 2001: "La ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale con obbligo di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nino Kukovec dal Nogometni Klub Maribor. Kukovec è nato il 6 maggio del 2001 e vanta 1 presenza nella Nazionale Slovena Under 17. Il calciatore sarà aggregato alla squadra Primavera".

11:15 Piqué, clausola pazzesca

Gerard Piqué rinnova con il Barcellona fino al 2022: la clausola rescissoria è stata fissata a 500 milioni di euro.



11:00 Fiorentina, dove va Badelj?

Pantaleo Corvino e il mercato della Fiorentina: "Io e il mio d.s. Carlo Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con Badelj - ha detto alla Gazzetta dello Sport - e gli proporremo il rinnovo, ma se partirà per me andrà alla Roma. Occhio però. Ormai non abbiamo più bisogno di vendere per forza. Questo vale anche per Chiesa".

10:45 Benevento, Djuricic è ufficiale

Il trequartista Djuricic in giallorosso https://t.co/WAz01ip2UE — Benevento Calcio (@bncalcio) 18 gennaio 2018

10:35 Centurion al Racing

#HolaCentu



Racing le da la bienvenida a @rickcenturion, tras el acuerdo para su incorporación al club. pic.twitter.com/FyC5mgUiLa — Racing Club (@RacingClub) 18 gennaio 2018

10:30 Schweinsteiger americano

Si chiude la telenovela Centurion: doveva andare al Malaga, sembrava disposto a trasferirsi solo al Boca Juniors, alla fine ha accettato l'offerta del Racing Avellaneda. Torna in Argentina, dunque, dopo 6 mesi di totale anonimato al Genoa.

Bastian Schweinsteiger prolungherà la sua esperienza negli Stati Uniti, in Mls: il centrocampista tedesco ha firmato anche per il 2018. "Sono molto felice di firmare nuovamente per i Chicago Fire - ha spiegato Schweini - per continuare ciò che abbiamo iniziato nel 2017. L'anno scorso è stato un momento speciale per la mia carriera, ma mi sento incompleto senza trofei. Sono certo che potremo fare una stagione memorabile con il supporto dei nostri tifosi. Amo la città, questo sport e vincere"

10:15 Roma, piace Siqueira

La possibile partenza di Emerson Palmieri, sul quale ha messo gli occhi il Chelsea, costringerà la Roma a trovare una riserva di Kolarov: il nome finito sul taccuino di Monchi è quello di Guilherme Siqueira, terzino brasiliano con un passato in Italia da giovanissimo e oggi svincolato.

10:00 Napoli, preso Vinicius Morais

Il Napoli ha difficoltà a regalarsi un rinforzo per questa sessione di mercato, ma lavora ancora per il futuro. Giuntoli, infatti, ha centrato un altro colpo in prospettiva secondo quanto scrive La Repubblica: si tratta di Vinicius Morais, attaccante brasiliano classe 1995 del Real Sport Club, squadra di serie B portoghese. Farà le visite mediche a Villa Stuart, resterà in Portogallo fino a fine stagione, poi arriverà a parametro zero: alto 190 cm, è un centravanti forte fisicamente.

09:45 Sassuolo, muro su Politano

Guido Angelozzi, d.s. del Sassuolo, ribadisce il no al Napoli per Politano: "La nostra filosofia è quella di non privarci dei giocatori migliori a gennaio: è una linea guida consolidata - ha spiegato al Corriere dello Sporto -. Abbiamo accontentato Gazzola, che è di Parma ed è rientrato a casa, ma per il resto non si muove nessuno. Politano compreso. E non è una questione di offerte. Assolutamente no. Lasciamo stare ogni tipo di considerazione: la storia è che il Sassuolo non cede. Punto".

09:30 Chievo, Giak e Machach

Il Chievo insiste col Napoli per avere Giaccherini: con il jolly di centrocampo quasi mai impiegato da Sarri in campionato potrebbe arrivare anche Zinedine Machach, appena acquistato dagli azzurri e in procinto di passare in prestito a un altro club.

09:15 Juve, suggestione Ronaldo

Beppe Marotta ha fatto il punto del calciomercato della Juve: "Emre Can è un giocatore in regime di svincolo, il regolamento ci permette di allacciare i primi contatti con l’entourage: non sappiamo cosa farà ma faremo di tutto per averlo. Cristiano Ronaldo alla Juve? È una suggestione. Perché un conto è sognare e i tifosi hanno tutto il diritto di farlo, un conto è comprarlo. La realtà è che è impossibile chiudere per noi un’operazione del genere".

09:00 Fiorentina su Bradaric

Secondo il Corriere Fiorentino, Pantaleo Corvino avrebbe incontrato l'agente Ramadani per trattare Filip Bradaric, centrocampista classe 1992 del Rijeka che in questa stagione ha sfidato il Milan in Europa League.

08:45 Napoli su Barak

C'è anche il Napoli su Antonin Barak: il centrocampista rivelazione del campionato è oggetto di interesse della maggior parte dei grandi club di Serie A, Juventus compresa, e secondo il Mattino anche gli azzurri stanno puntando al ceco per la prossima estate.

08:30 Ciciretti saluta il Benevento: va a Parma