Calciomercato Lazio, idea André Gomes per il dopo Milinkovic-Savic

Suggestiva indiscrezione di mercato proveniente dalla Spagna. Secondo quanto scrive Mundo Deportivo la Lazio starebbe guardando in casa Barcellona per sostituire Milinkovic-Savic, seguito da diverse big, che difficilmente resterà in biancoceleste nonostante l'alta valutazione (sarebbe stata rifiutata un'offerta di 80 milioni fatta recapitare dalla Juventus).



I biancocelesti, su indicazione di Simone Inzaghi, avrebbero individuato in André Gomes il giocatore ideale per prendere il posto del serbo: il 24enne portoghese in questa stagione non ha trovato molto spazio, non è stato convocato dal ct Fernando Santos e potrebbe così decidere di cambiare aria.



I blaugrana hanno acquistato il mediano dal Valencia nel 2016 per 37 milioni di euro ma il valore è sceso parecchio nel frattempo: i capitolini monitorano l'evolversi della situazione e sperano eventualmente di convincere il giocatore garantendogli un posto fisso tra i titolari.