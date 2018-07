Calciomercato, Lazio-Berisha ufficiale, poi arriva Acerbi

Valon Berisha è il terzo colpo ufficiale della Lazio: il centrocampista kosovaro classe 1993 arriva dal Salisbugo, che ha affrontato i biancocelesti in Europa League, per una cifra pari a circa 8 milioni di euro, bonus compresi. Lotito continua a rinforzare la rosa senza spese folli: prima erano stati ingaggiati già Durmisi, difensore danese, e Sprocati, attaccante esterno che ha segnato 9 gol in B nella scorsa stagione con la maglia della Salernitana.



Il colpo più prestigioso potrebbe essere ultimato a breve: si tratta di Francesco Acerbi che non è presentato alle visite mediche col Sassuolo e dovrebbe presto cambiare aria per una cifra pari a circa 12 milioni, con l'eventuale inserimento di Cataldi nella trattativa. Intanto si muovono anche altri due club italiani: l'Empoli ha ufficializzato il primo acquisto dell'estate, cioè Samuel Mraz, attaccante slovacco classe 1997 arrivato dallo Zilina; il Toro ha chiuso per Armando Izzo, difensore del Genoa.