Calciomercato, Kepa rinnova con l'Athletic Bilbao: il Real torna su Donnarumma?

El Athletic Club y el jugador @kepa_46 han suscrito el acuerdo de renovación por el que el jugador permanecerá en la disciplina rojiblanca hasta el 30 de junio de 2025. La cláusula de rescisión será de 80 millones de euros. #athletic pic.twitter.com/KMzTbMoqz4 — Athletic Club (@AthleticClub) January 22, 2018

Il Real Madrid 'deve' rinunciare a Kepa. Il portiere spagnolo nella giornata di oggi ha ufficialmente rinnovato con l'Athletic Bilbao fino al 30 giugno 2025 con una clausola rescissoria di ben 80 milioni di euro. L'estremo difensore 23enne si lega così al club basco mentre, inevitabilmente, i blancos dovranno cambiare obiettivo.



Sul taccuino della dirigenza delle merengues ci sono i nomi di De Gea e Courtois, sotto contratto fino al 2019 rispettivamente con Manchester United e Chelsea, e valutati 50 milioni di euro (secondo transfermarkt.it). Arrivare a questi due giocatori non è affatto semplice: ecco perché potrebbe tornare di moda in estate il nome di Gigio Donnarumma. Molto natualmente dipenderà dal piazzamento finale in campionato e dal percorso europeo del Milan oltreché dalla situazione societaria.



Attenzione poi anche al Psg, soprattutto dopo l'errore di Areola sulla punizione di Fekir nella sfida contro il Lione: il club di Al-Khelaifi potrebbe decidere di tentare l'assalto al 18enne rossonero: va ricordato che al momento del rinnovo tra il portiere e il club di via Aldo Rossi non è stata inserita alcuna clausola.