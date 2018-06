Calciomercato Juventus, viavai in difesa: fuori Rugani e dentro Boateng?

Potrebbe arrivare dalla Germania un importante rinforzo per la Juventus. Come riporta la Bild, Jerome Boasteng non sarebbe infatti ritenuto incedibile dal Bayern Monaco, pronto ad assecondare il difensore che sarebbe tentato da una nuova esperienza. I bavaresi lascerebbero partire il centrale 29enne per una cifra intorno ai 30 milioni di euro: i bianconeri si starebbero già muovendo al pari del Manchester United.



Per un giocatore in entrata ce ne è uno in uscita: non è un mistero che Maurizio Sarri, vicinissimo alla panchina del Chelsea, vorrebbe portare con sé a Londra un suo pupillo, quel Daniele Rugani allenato all'Empoli. Il 23enne ha il contratto in scadenza nel 2021 ma i Campioni d'Italia potrebbero decidere di scarificarlo di fronte a una proposta importante, da 30-40 miliioni.



I soldi derivanti dalla sua cessione verrebbero reinvestiti per tentare l'assalto finale proprio a Jerome Boateng: Allegri avrebbe così a disposizione un elemento di grande esperienza internazionale.