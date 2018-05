Calciomercato Juventus, "trattativa avanzata con Rabiot"

La Juve starebbe per mettere a segno un importante colpo di mercato. Secondo quanto scrive il Mundo Deportivo i bianconeri sarebbero molto vicini ad Adrien Rabiot, il centrocampista del Psg che ha deciso di "auto-escludersi" dai Mondiali rifiutando il ruolo di riserva della Francia.



Marotta e Paratici avrebbero più volte visto gli agenti del 23enne, desideroso di trovare maggiore spazio e convinto che la situazione non cambierà nemmeno con l'arrivo di Tuchel sulla panchina dei campioni di Francia. Resterebbe da convincere il club transalpino: la scadenza del contratto tra un anno (2019) potrebbe spingere il club di Al-Khelaifi a cedere.



Sul fronte delle uscite Douglas Costa, che verrà riscattato dalla Juventus come annunciato proprio oggi da Marotta, sarebbe seguito con grande interesse dal Manchester United di Mourinho. I bianconeri verseranno 40 milioni nelle casse del Bayern Monaco e i Red Devils, riferisce il Sun, metterebbero sul piatto 85 milioni per convincere la Signora a privarsi dell'esterno, spesso decisivo nella stagione appena conclusa.