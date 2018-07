Calciomercato Juventus, suggestione Pogba. Se Pjanic partisse...

Paul Pogba ha nostalgia della Juventus. Il centrocampista, fresco campione del mondo con la Francia, sarebbe felice di tornare a vestire la maglia bianconera (indossata dal 2012 al 2016) anche perché il rapporto con Josè Mourinho nelle ultime due stagioni al Manchester United non è mai davvero decollato, ma è stato a dir poco difficoltoso come ammesso dallo stesso 25enne.



C'è molto movimento attorno al mediano (Mino Raiola lo avrebbe offerto al Barcellona) e tuttavia va chiarito che attualmente un'eventuale trattativa tra i campioni d'Italia e i Red Devils è molto improbabile e derubricabile a 'suggestione'. La Juve è infatti coperta in quel reparto: l'affare potrebbe decollare soltanto se arrivasse una maxi offerta del Manchester City (ancora scottato per il mancato arrivo di Jorginho) per Miralem Pjanic.