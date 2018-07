Calciomercato Juventus, Rugani vicino al Chelsea. Tempi più lunghi per Higuain

Daniele Rugani a un passo dal Chelsea. Secondo quanto riferito dal nostro esperto di mercato Giammarco Menga i Blues si stanno avvicinando sensibilmente alla richiesta della Juventus (intorno ai 50 milioni): Fali Ramadani, intermediario del club londinese, è stato avvistato a Milano dove ha incontrato il ds dei bianconeri Fabio Paratici e potrebbe esserci un ulteriore summit per definire e chiudere l'affare entro la fine di questa settimana.



Discorso diverso per Gonzalo Higuain. La trattativa non è ancora entrata nel vivo: i Campioni d'Italia valutano il Pipita sui 60-65 milioni, il giocatore vorrebbe una buonuscita di almeno 7.5 milioni e un contratto triennale: bisogna dunque trovare ancora l'intesa sulle cifre. Attenzione perché, qualora non venisse raggiunta l'intesa con la società inglese, è pronto a inserirsi pesantemente il Milan che avrebbe già ottenuto il sì del centravanti argentino.



Non sono questi gli unici intrecci sull'asse Torino-Londra: la Juve avrebbe infatti intenzione di fare una controfferta per Golovin e lo stesso centrocampista russo avrebbe chiesto al Cska Mosca di aspettare un rilancio piemontese prima di dire sì al Chelsea. Il costo dell'operazione si aggira sui 30 milioni.