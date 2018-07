Calciomercato Juventus, pressing per Godin. Benatia potrebbe partire

La Juventus è al lavoro non solo per la cessione di Gonzalo Higuain. I bianconeri sarebbero intenzionati ad andare all'assalto di Diego Godin, difensore 32enne dell'Atletico Madrid.



Il centrale uruguaiano (valutazione sui 25 milioni) ha il contratto in scadenza nel 2019 e avrebbe fatto intendere a Simeone di voler tentare una nuova avventura nel campionato italiano. Qualcosa potrebbe effettivamente accadere anche perché i colchoneros stanno trattando con il Friburgo Caglar Soyuncu, 26enne turco che prenderebbe il posto proprio di Godin.



Non è esclusa, qualora si concretizzasse l'affare con l'Atletico, la partenza di Mehdi Benatia (nelle scorse settimane il marocchino era stato accostato a Marsiglia e Arsenal).