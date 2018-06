Calciomercato Juventus, Pjanic partirà solo per 80 milioni

La Juventus ha deciso. In un vertice andato in scena a Milano tra Marotta e Allegri sarebbe stato fissato il prezzo di Miralem Pjanic, nel mirino del Barcellona ma anche nel Real Madrid.



Secondo quanto riferisce Tuttosport il centrocampista bosniaco, che il tecnico comunque non vorrebbe perdere, partirà soltanto di fronte a un'offerta da 80 milioni di euro. In caso di proposte dal valore inferiori i dirigenti bianconeri non tratteranno.



Con i soldi derivanti dall'eventuale cessione i Campioni d'Italia (che si sono già assicurati Emre Can a parametro zero) andranno all'assalto di Milnkovic-Savic (Lotito non intende fare però sconti) e qualora il serbo della Lazio sfumasse i dirigenti bianconeri virerebbero su Kovacic o Pogba.