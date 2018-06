Calciomercato Juventus, piace Kehrer: aveva firmato con l'Inter

Thilo Kehrer entra nella rosa dei candidati per la nuova difesa della Juventus per la stagione 2018/19: il capitano della Germania Under 21, classe 1996, piace perché polivalente e da anni sui taccuini degli osservatori di tutto il mondo. Secondo Mundo Deportivo, i bianconeri devono però guardarsi dalla concorrenza di Barcellona e Real Madrid che sono pronte ad investire cifre importanti per strapparlo allo Schalke 04 che lo valuta 20 milioni di euro.



Nel 2015 Kehrer fu protagonista di un caso di mercato: in scadenza con i tedeschi, aveva firmato un nuovo accordo con l'Inter (era una richiesta di Roberto Mancini) che però non aveva depositato il contratto per non irritare la dirigenza dello Schalke, ai tempi interessata a Shaqiri (che poi finì allo Stoke City). Provò a inserirsi anche la Roma, alla fine il difensore accettò il rinnovo di contratto dei minatori.