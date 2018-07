Calciomercato Juventus, Paratici incontra l'agente di Darmian

La Juventus prova a mettere le mani su Matteo Darmian. Nel pomeriggio di oggi è andato in scena a Milano un incontro tra il ds bianconero Fabio Paratici e Tullio Tinti, agente del laterale del Manchester United.



La trattativa sarebbe a buon punto ma i campioni d'Italia aspettano ancora a chiudere per due motivi. Anzitutto va chiarita la situazione relativa ad Alex Sandro, nel mirino del Psg: difficile pensare a un altro acquisto sulla fascia sinistra senza la cessione del brasiliano (i torinesi potrebbero incassare 50 milioni di euro).



Inoltre non è ancora tramontato del tutto il sogno Marcelo sebbene le sue quotazioni siano in discesa (anche alla luce delle dichiarazioni odierne del presidente del Real Madrid Florentino Perez): tutto o quasi fa pensare che alla fine il rinforzo per la fascia sinistra sarà proprio Darmian.