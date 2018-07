Calciomercato Juventus, ora anche Marcelo dal Real Madrid

La Juventus ha già chiuso l'affare del secolo e meglio è impossibile fare. Cristiano Ronaldo è diventato ufficialmente un giocatore bianconero, ma ora Beppe Marotta non si ferma e potrebbe piazzare un altro grandissimo colpo: dal Real Madrid, infatti, potrebbe arrivare anche Marcelo. Se ne parla da giorni, ma le voci si fanno sempre più insistenti, anche per il rapporto di amicizia che lega il terzino sinistro brasiliano a CR7: sarebbe stato proprio il portoghese a consigliarlo ai bianconeri.



Per capire l'impatto che Marcelo avrebbe sulla Juve basta guardare l'ultima Champions League, col giocatore che ha segnato in tutti i turni ad eliminazione diretta, finale esclusa. Prima di arrivare al miglior laterale mancino del mondo, i bianconeri dovranno prima vendere Alex Sandro, pertanto la trattativa non sarà così breve e ci vorrà un po' di tempo prima di realizzare un altro sogno dei tifosi della Juve.