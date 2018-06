Calciomercato Juventus, offerta da 40 milioni del Chelsea per Rugani

Il Chelsea, in attesa di annunciare Maurizio Sarri, non molla la presa su Daniele Rugani. Il tecnico (ancora sotto contratto con il Napoli) ha chiesto il centrale della Juventus come rinforzo e i Blues a quanto pare stanno cercando in tutti i modi di accontentarlo.



I londinesi, stando a quanto riferisce il London Evening Standard, hanno alzato la propria offerta ai bianconeri mettendo sul piatto 35 milioni di sterline (40 milioni di euro) dopo che la prima proposta da 30 milioni di euro era stata rispedita al mittente. Per il centrale pronto invece un quinquennale da 3.5 milioni.



La Juventus potrebbe decidere di cedere alle lusinghe del Chelsea anche se prima forse andrà chiarita la situazione relativa a Mehdi Benatia: il marocchino, ai microfoni di Premium, ha detto di essere felice a Torino ma chiarito anche che vuole capire le intenzioni del club.