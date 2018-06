Calciomercato Juventus, "Occhi puntati su Wilshere"

La Juventus potrebbe efffettuare un altro colpo a parametro zero dopo quello, ormai vicinissimo, di Emre Can (nei prossimi giorni visite mediche e firma dell'ex Liverpool). Secondo il Daily Mail i bianconeri sarebbero infatti intenzionati a fare un'offerta a Jack Wilshere, centrocampista in scadenza di contratto con l'Arsenal.



Il 26enne, accostato anche al Milan negli scorsi mesi, non ha ancora prolungato con i Gunners che dal canto loro hanno proposto un ingaggio al ribasso. Marotta e Paratici restano all'erta: la situazione potrebbe cambiare soltanto se il nuovo tecnico Unai Emery convincesse il giocatore inglese, non convocato ai Mondiali, a restare ancora a Londra dove gioca dal 2008 (salvo due parentesi in prestito a Bolton e Bournemouth).