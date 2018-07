Calciomercato Juventus, no all'offerta Chelsea per Rugani-Higuain

Il Chelsea si muove concretamente per Daniele Rugani e Gonzalo Higuain. I Blues, riferisce il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi, hanno messo sul piatto 90 milioni per il difensore e l'attaccante: la proposta è stata ritenuta insufficiente dai bianconeri che chiedono almeno 110 milioni.



La trattativa riguardante il centrale ex Empoli (i Campioni d'Italia lo valutano poco più di 45 milioni) potrebbe comunque sbloccarsi nelle prossime ore: il suo agente è in contatto costante con i due club.



In entrata sono ore calde sul fronte Matteo Darmian. Dopo il vertice positivo di ieri tra l'agente del terzino e Fabio Paratici l'affare si può dire praticamente concluso: da definire la formula (possibile un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni condizionato alle presenze).